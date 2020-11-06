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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2618261926202621 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 802 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 117 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 211 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 190 Всього голосів : 802 Додано: Суб 07 лис, 2020 07:30 kreuz написав: Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть )) Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть ))

Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать. Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать. lloydbanksua

Повідомлень: 293 З нами з: 22.04.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 08:12 lloydbanksua написав: kreuz написав: Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть )) Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут:От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть ))

Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать. Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.

Комунальний КБ тільки тут можна замовити, але готівку знімати в грейсі все одно можна буде? Вірно я Вас зрозумів? Комунальний КБ тільки тут можна замовити, але готівку знімати в грейсі все одно можна буде? Вірно я Вас зрозумів? Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY Переходь на темний бік за карткою(кожному по 50 грн), обирай кредиткувід А-банку (кожному по 50 грн) абокард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек): kreuz Повідомлень: 2599 З нами з: 10.12.07 Подякував: 141 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2618261926202621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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