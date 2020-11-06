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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2618261926202621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 07:30

  kreuz написав:Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть ))

Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 08:12

  lloydbanksua написав:
  kreuz написав:Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть ))

Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.

Комунальний КБ тільки тут можна замовити, але готівку знімати в грейсі все одно можна буде? Вірно я Вас зрозумів?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:10

Re: ПУМБ

Розшифруйте про комунальні КБ в пумбі , будь ласка
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:31

тоже видел рекламу
но из-за yasno(свет) и заказа на этой странице деталей не смотрел
думал завлекуха типа двухфазных счетчиков
а тут вроде на все 4900 :) ?
+
а если через застосунок то 4900 будет
или на всякие пейхабы идти?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:48

  v57 написав:тоже видел рекламу
но из-за yasno(свет) и заказа на этой странице деталей не смотрел
думал завлекуха типа двухфазных счетчиков
а тут вроде на все 4900 :) ?
+
а если через застосунок то 4900 будет
или на всякие пейхабы идти?

Пишуть, що буде через аппку, хоч я не перевіряв, а от про пейхаб навіть не згадують, хоча там наче теж має бути. Загалом я більше, ніж у посиланні, не знаю...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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  #<1 ... 2618261926202621
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