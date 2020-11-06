kreuz написав:Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть ))
Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.
kreuz написав:Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть ))
Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.
Комунальний КБ тільки тут можна замовити, але готівку знімати в грейсі все одно можна буде? Вірно я Вас зрозумів?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
тоже видел рекламу но из-за yasno(свет) и заказа на этой странице деталей не смотрел думал завлекуха типа двухфазных счетчиков а тут вроде на все 4900 ? + а если через застосунок то 4900 будет или на всякие пейхабы идти?
v57 написав:тоже видел рекламу но из-за yasno(свет) и заказа на этой странице деталей не смотрел думал завлекуха типа двухфазных счетчиков а тут вроде на все 4900 ? + а если через застосунок то 4900 будет или на всякие пейхабы идти?
Пишуть, що буде через аппку, хоч я не перевіряв, а от про пейхаб навіть не згадують, хоча там наче теж має бути. Загалом я більше, ніж у посиланні, не знаю...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):