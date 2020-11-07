kreuz написав:Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть ))
Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.
kreuz написав:Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав? Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть ))
Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.
Комунальний КБ тільки тут можна замовити, але готівку знімати в грейсі все одно можна буде? Вірно я Вас зрозумів?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
тоже видел рекламу но из-за yasno(свет) и заказа на этой странице деталей не смотрел думал завлекуха типа двухфазных счетчиков а тут вроде на все 4900 ? + а если через застосунок то 4900 будет или на всякие пейхабы идти?
v57 написав:тоже видел рекламу но из-за yasno(свет) и заказа на этой странице деталей не смотрел думал завлекуха типа двухфазных счетчиков а тут вроде на все 4900 ? + а если через застосунок то 4900 будет или на всякие пейхабы идти?
Пишуть, що буде через аппку, хоч я не перевіряв, а от про пейхаб навіть не згадують, хоча там наче теж має бути. Загалом я більше, ніж у посиланні, не знаю...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Anadonta написав:Добрый вечер! Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?
Хз. Подайте теперь наоборот заявку на всеможу, а оформите всекарту или если не даст уже заявку подать на всеможу, попробуйте опять на всекарту подать заявку и оформить её.
А ПУМБ молодец - всё-таки начислил в пятницу 100 грн., хоть я и оформил не ту карту, которую заказывал по ссылке. Самое интересное, что в ту же пятницу опять позвонили по старой заявке и зовут оформлять всеКАРТУ. Имеет смысл оформить здесь и кредитку, и дебетку? Кешбек по какой карте предлагают?
Anadonta Дебетка в любом случае не помешает, она есть не просит. Когда переходишь по рефссылке к выбору предлагают обе карты.Те кто оформлял дебетку без кредитки получали 100 грн. Наоборот тоже. Если обе почти сразу хз. В любом случае ничего не потеряете и узнаете точно даёт ли ПУМБ вознаграждение в этом случае.
Anadonta написав:Самое интересное, что в ту же пятницу опять позвонили по старой заявке и зовут оформлять всеКАРТУ. Имеет смысл оформить здесь и кредитку, и дебетку? Кешбек по какой карте предлагают?
Представитель тут писал что начисляют по любому мастеру. Хотя многим тут начисляют и по визе. Дебетка как бы не помешает для р2р и снятия нала. Ну а кредитка по текущей акции не плоха. А там посмотреть. Я оформил и ту и ту
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0