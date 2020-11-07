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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 10:44
lloydbanksua написав:
Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.
А это что?
В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 10:50
Anadonta написав: velvet написав: Anadonta написав:
Добрый вечер!
Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?
Хз.
Подайте теперь наоборот заявку на всеможу, а оформите всекарту или если не даст уже заявку подать на всеможу, попробуйте опять на всекарту подать заявку и оформить её.
А ПУМБ молодец - всё-таки начислил в пятницу 100 грн., хоть я и оформил не ту карту, которую заказывал по ссылке.
Самое интересное, что в ту же пятницу опять позвонили по старой заявке и зовут оформлять всеКАРТУ.
Имеет смысл оформить здесь и кредитку, и дебетку? Кешбек по какой карте предлагают?
По любой.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 13:07
Фантом написав:
А это что?
В понедельник гляну точно об этой акции.
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