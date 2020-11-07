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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2619262026212622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:44

  lloydbanksua написав:Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.

А это что?
В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:50

  Anadonta написав:
  velvet написав:
  Anadonta написав:Добрый вечер!
Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?

Хз.
Подайте теперь наоборот заявку на всеможу, а оформите всекарту или если не даст уже заявку подать на всеможу, попробуйте опять на всекарту подать заявку и оформить её.


А ПУМБ молодец - всё-таки начислил в пятницу 100 грн., хоть я и оформил не ту карту, которую заказывал по ссылке.
Самое интересное, что в ту же пятницу опять позвонили по старой заявке и зовут оформлять всеКАРТУ.
Имеет смысл оформить здесь и кредитку, и дебетку? Кешбек по какой карте предлагают?


По любой.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:07

  Фантом написав: А это что?

В понедельник гляну точно об этой акции.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:46

  lloydbanksua написав:
  Фантом написав: А это что?

В понедельник гляну точно об этой акции.


мне саппорт отписывал, точнее рассказывал, что Yasno только для новых клиентов банка, а не кредитки
cohan
 
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