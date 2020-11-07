lloydbanksua написав:Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.
А это что?
В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.
Anadonta написав:Добрый вечер! Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?
Хз. Подайте теперь наоборот заявку на всеможу, а оформите всекарту или если не даст уже заявку подать на всеможу, попробуйте опять на всекарту подать заявку и оформить её.
А ПУМБ молодец - всё-таки начислил в пятницу 100 грн., хоть я и оформил не ту карту, которую заказывал по ссылке. Самое интересное, что в ту же пятницу опять позвонили по старой заявке и зовут оформлять всеКАРТУ. Имеет смысл оформить здесь и кредитку, и дебетку? Кешбек по какой карте предлагают?