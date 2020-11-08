RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2620262126222623>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:44

  lloydbanksua написав:Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.

А это что?
В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2246
З нами з: 18.05.16
Подякував: 327 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:50

  Anadonta написав:
  velvet написав:
  Anadonta написав:Добрый вечер!
Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?

Хз.
Подайте теперь наоборот заявку на всеможу, а оформите всекарту или если не даст уже заявку подать на всеможу, попробуйте опять на всекарту подать заявку и оформить её.


А ПУМБ молодец - всё-таки начислил в пятницу 100 грн., хоть я и оформил не ту карту, которую заказывал по ссылке.
Самое интересное, что в ту же пятницу опять позвонили по старой заявке и зовут оформлять всеКАРТУ.
Имеет смысл оформить здесь и кредитку, и дебетку? Кешбек по какой карте предлагают?


По любой.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:07

  Фантом написав: А это что?

В понедельник гляну точно об этой акции.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:46

  lloydbanksua написав:
  Фантом написав: А это что?

В понедельник гляну точно об этой акции.


мне саппорт отписывал, точнее рассказывал, что Yasno только для новых клиентов банка, а не кредитки
cohan
 
Повідомлень: 411
З нами з: 27.09.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:44

  cohan написав:мне саппорт отписывал, точнее рассказывал, что Yasno только для новых клиентов банка, а не кредитки

Есть официальные правила акции https://bit.ly/3609MtW
Но их не так интересно читать, как бредни саппорта :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 603
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1599 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:31

  cohan написав:
  lloydbanksua написав:
  Фантом написав: А это что?

В понедельник гляну точно об этой акции.


мне саппорт отписывал, точнее рассказывал, что Yasno только для новых клиентов банка, а не кредитки

Мені говорив кц,що на відділенні підключають кб по комуналці,дуже багато різних думок
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 564
З нами з: 16.10.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:55

По поводу акции Yasno. В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno.
Транзакции з кодом MCC 4900, оплаты в PayHub, мобильном приложении и Web версии Pumb Online.
Кешбек в месяц - 300 грн. "чистыми".
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:03

  lloydbanksua написав:По поводу акции Yasno. В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno.
Транзакции з кодом MCC 4900, оплаты в PayHub, мобильном приложении и Web версии Pumb Online.
Кешбек в месяц - 300 грн. "чистыми".

А до цієї кредитки КБ по категоріям можна обрати? Чи тут КБ тільки на комуналку? Ось наприклад якщо категорії вже обрано, а кредитку отримаю вже після цього вибору, то КБ за категоріями до неї будуть?

І ще, якщо Ваша ласка, підкажіть, чи справді додаткова карта Visa до будь-якої всеМожу МС платна? Бо саме так виглядає при її замовленні онлайн...

P.S. Дякую за швидку відповідь.
Востаннє редагувалось kreuz в Пон 09 лис, 2020 10:09, всього редагувалось 2 разів.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:05

  kreuz написав: А до цієї кредитки КБ по категорія можна обрати? Чи тут КБ тільки на комуналку?

Это отдельный кешбек. Бесплатная карта.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:34

  lloydbanksua написав:По поводу акции Yasno. В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno.
Транзакции з кодом MCC 4900, оплаты в PayHub, мобильном приложении и Web версии Pumb Online.
Кешбек в месяц - 300 грн. "чистыми".

Мені сказали в кц що автоматично підключається комунальний кешбек і мінімальна сума 500грн. Не знаю кому вірити)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 564
З нами з: 16.10.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2620262126222623>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi, MASolomko, stadtisch, Zonenor, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26221)
09.11.2020 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.