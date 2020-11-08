lloydbanksua написав:Без разницы, где вы ее закажите, в акции она все равно будет участвовать.
А это что?
В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.
Anadonta написав:Добрый вечер! Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?
Хз. Подайте теперь наоборот заявку на всеможу, а оформите всекарту или если не даст уже заявку подать на всеможу, попробуйте опять на всекарту подать заявку и оформить её.
А ПУМБ молодец - всё-таки начислил в пятницу 100 грн., хоть я и оформил не ту карту, которую заказывал по ссылке. Самое интересное, что в ту же пятницу опять позвонили по старой заявке и зовут оформлять всеКАРТУ. Имеет смысл оформить здесь и кредитку, и дебетку? Кешбек по какой карте предлагают?
По поводу акции Yasno. В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno. Транзакции з кодом MCC 4900, оплаты в PayHub, мобильном приложении и Web версии Pumb Online. Кешбек в месяц - 300 грн. "чистыми".
lloydbanksua написав:По поводу акции Yasno. В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno. Транзакции з кодом MCC 4900, оплаты в PayHub, мобильном приложении и Web версии Pumb Online. Кешбек в месяц - 300 грн. "чистыми".
А до цієї кредитки КБ по категоріям можна обрати? Чи тут КБ тільки на комуналку? Ось наприклад якщо категорії вже обрано, а кредитку отримаю вже після цього вибору, то КБ за категоріями до неї будуть?
І ще, якщо Ваша ласка, підкажіть, чи справді додаткова карта Visa до будь-якої всеМожу МС платна? Бо саме так виглядає при її замовленні онлайн...
P.S. Дякую за швидку відповідь.
Востаннє редагувалось kreuz в Пон 09 лис, 2020 10:09, всього редагувалось 2 разів.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
lloydbanksua написав:По поводу акции Yasno. В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno. Транзакции з кодом MCC 4900, оплаты в PayHub, мобильном приложении и Web версии Pumb Online. Кешбек в месяц - 300 грн. "чистыми".
Мені сказали в кц що автоматично підключається комунальний кешбек і мінімальна сума 500грн. Не знаю кому вірити)