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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 11:44
lloydbanksua написав:
В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno.
А также на страничке
www.pumb.ua/yasno
?
Кстати, а что в отделении говорить после подачи заявки?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:24
MASolomko написав: lloydbanksua написав:
В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno.
А также на страничке
http://www.pumb.ua/yasno
?
Кстати, а что в отделении говорить после подачи заявки?
Они уже все видят, если через лэндинг заказали
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:54
tarasum написав:
Мені сказали в кц що автоматично підключається комунальний кешбек і мінімальна сума 500грн. Не знаю кому вірити)
Я написал в тему то, что у нас указано по этой акции.
lloydbanksua
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:55
MASolomko написав:
А также на страничке www.pumb.ua/yasno? Кстати, а что в отделении говорить после подачи заявки?
Лучше через бот.
lloydbanksua
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:26
lloydbanksua написав: kreuz написав:
А до цієї кредитки КБ по категорія можна обрати? Чи тут КБ тільки на комуналку?
Это отдельный кешбек. Бесплатная карта.
А як же тоді можна її випустити безоплатно, тільки через відділення? Бо ані в онлайні, ані в тарифах (пункт 10.1.9) жодної згадки про Visa я не знайшов...
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:28
kreuz написав: lloydbanksua написав: kreuz написав:
А до цієї кредитки КБ по категорія можна обрати? Чи тут КБ тільки на комуналку?
Это отдельный кешбек. Бесплатная карта.
А як же тоді можна її випустити безоплатно, тільки через відділення? Бо ані в онлайні, ані в тарифах (пункт 10.1.9) жодної згадки про Visa я не знайшов...
У меня Виза идет допкой к ВсеКарта, бесплатно. Есть в Тарифах
А вот по ВсеМожу -- два Мастера
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