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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2620262126222623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:44

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno.
А также на страничке www.pumb.ua/yasno?

Кстати, а что в отделении говорить после подачи заявки?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:24

  MASolomko написав:
  lloydbanksua написав:В акции участвуют: новые клиенты, которые оставили заявку на оформление КК ВсеМожу через личный кабинет/Viber бот Yasno.
А также на страничке http://www.pumb.ua/yasno?

Кстати, а что в отделении говорить после подачи заявки?

Они уже все видят, если через лэндинг заказали :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:54

  tarasum написав: Мені сказали в кц що автоматично підключається комунальний кешбек і мінімальна сума 500грн. Не знаю кому вірити)

Я написал в тему то, что у нас указано по этой акции.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:55

  MASolomko написав:А также на страничке www.pumb.ua/yasno? Кстати, а что в отделении говорить после подачи заявки?

Лучше через бот.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:26

  lloydbanksua написав:
  kreuz написав: А до цієї кредитки КБ по категорія можна обрати? Чи тут КБ тільки на комуналку?

Это отдельный кешбек. Бесплатная карта.

А як же тоді можна її випустити безоплатно, тільки через відділення? Бо ані в онлайні, ані в тарифах (пункт 10.1.9) жодної згадки про Visa я не знайшов...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:28

  kreuz написав:
  lloydbanksua написав:
  kreuz написав: А до цієї кредитки КБ по категорія можна обрати? Чи тут КБ тільки на комуналку?

Это отдельный кешбек. Бесплатная карта.

А як же тоді можна її випустити безоплатно, тільки через відділення? Бо ані в онлайні, ані в тарифах (пункт 10.1.9) жодної згадки про Visa я не знайшов...

У меня Виза идет допкой к ВсеКарта, бесплатно. Есть в Тарифах
А вот по ВсеМожу -- два Мастера
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:12

  kreuz написав: А як же тоді можна її випустити безоплатно, тільки через відділення? Бо ані в онлайні, ані в тарифах (пункт 10.1.9) жодної згадки про Visa я не знайшов...

За онлайн не подскажу - в отделении выдаем бесплатно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:48

  lloydbanksua написав:
  kreuz написав: А як же тоді можна її випустити безоплатно, тільки через відділення? Бо ані в онлайні, ані в тарифах (пункт 10.1.9) жодної згадки про Visa я не знайшов...

За онлайн не подскажу - в отделении выдаем бесплатно.

Мне в отделении под Всеможу визу не смогли открыть, сказали что сейчас к открытию доступен только мастер кард хоть именной, хоть не именной
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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