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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:32
Был в отделении. В общем, банк отнесься лояльно (суму менеджер, которую банк мог налить не озвучил), но запросил справку о доходах.
Вернул назад финномер на номер в Viber — появилась возможность выбрать кешбек по всеКАРТКА Visa. До этого пробовал Viber регистрировать на финномер и ничего такого не было. Смена номера в Viber результата тоже не дало.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:26
MASolomko написав:
Был в отделении. В общем, банк отнесься лояльно (суму менеджер, которую банк мог налить не озвучил), но запросил справку о доходах.
Вернул назад финномер на номер в Viber — появилась возможность выбрать кешбек по всеКАРТКА Visa. До этого пробовал Viber регистрировать на финномер и ничего такого не было. Смена номера в Viber результата тоже не дало.
ну он то отнесся лояльно, но есть кешбек по коммнулаи или нет - так и непонятно,
ну я рискну 500 грн проверить попозже
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cohan
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:29
lloydbanksua написав: velvet написав:
Мне в отделении под Всеможу визу не смогли открыть, сказали что сейчас к открытию доступен только мастер кард хоть именной, хоть не именной
Скорее всего просто в отделении пластика в наличии не было.
в тарифах по ВсеМожу только мастер , в любых доп вариантах - хоть платно хоть бесплатно
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:35
clientage написав: lloydbanksua написав: velvet написав:
Мне в отделении под Всеможу визу не смогли открыть, сказали что сейчас к открытию доступен только мастер кард хоть именной, хоть не именной
Скорее всего просто в отделении пластика в наличии не было.
Ну так можно именной заказать, +5дн и готово
Так в том то и дело, что неименную мне дали мастеркард, попросил менеджера заказать именную визу. Менеджер попробовал в программе и сказал, что может выпустить только именной мастеркард, а именная виза не доступна для заказа, т.е. визу под Всеможу ПУМБ пока не делает.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:42
velvet написав:
визу под Всеможу ПУМБ пока не делает.
да, кредитки ток Мастер
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:29
cohan написав:
в тарифах по ВсеМожу только мастер , в любых доп вариантах - хоть платно хоть бесплатно
Почемы тогда в нашем отделении мы выдаем и Visa?
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lloydbanksua
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:48
у всех счета в пумб онлайне не отображаются? Написано временно не доступно
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