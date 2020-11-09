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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:32

Re: ПУМБ

Был в отделении. В общем, банк отнесься лояльно (суму менеджер, которую банк мог налить не озвучил), но запросил справку о доходах.

Вернул назад финномер на номер в Viber — появилась возможность выбрать кешбек по всеКАРТКА Visa. До этого пробовал Viber регистрировать на финномер и ничего такого не было. Смена номера в Viber результата тоже не дало.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:26

  MASolomko написав:Был в отделении. В общем, банк отнесься лояльно (суму менеджер, которую банк мог налить не озвучил), но запросил справку о доходах.

Вернул назад финномер на номер в Viber — появилась возможность выбрать кешбек по всеКАРТКА Visa. До этого пробовал Viber регистрировать на финномер и ничего такого не было. Смена номера в Viber результата тоже не дало.


ну он то отнесся лояльно, но есть кешбек по коммнулаи или нет - так и непонятно,
ну я рискну 500 грн проверить попозже
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:29

  lloydbanksua написав:
  velvet написав: Мне в отделении под Всеможу визу не смогли открыть, сказали что сейчас к открытию доступен только мастер кард хоть именной, хоть не именной

Скорее всего просто в отделении пластика в наличии не было.


в тарифах по ВсеМожу только мастер , в любых доп вариантах - хоть платно хоть бесплатно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:35

  clientage написав:
  lloydbanksua написав:
  velvet написав: Мне в отделении под Всеможу визу не смогли открыть, сказали что сейчас к открытию доступен только мастер кард хоть именной, хоть не именной

Скорее всего просто в отделении пластика в наличии не было.

Ну так можно именной заказать, +5дн и готово

Так в том то и дело, что неименную мне дали мастеркард, попросил менеджера заказать именную визу. Менеджер попробовал в программе и сказал, что может выпустить только именной мастеркард, а именная виза не доступна для заказа, т.е. визу под Всеможу ПУМБ пока не делает.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:42

Re: ПУМБ

  velvet написав:визу под Всеможу ПУМБ пока не делает.

да, кредитки ток Мастер :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:29

  cohan написав: в тарифах по ВсеМожу только мастер , в любых доп вариантах - хоть платно хоть бесплатно

Почемы тогда в нашем отделении мы выдаем и Visa?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:31

  lloydbanksua написав:
  cohan написав: в тарифах по ВсеМожу только мастер , в любых доп вариантах - хоть платно хоть бесплатно

Почемы тогда в нашем отделении мы выдаем и Visa?


В вашем отделении закончился мастер. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:48

Re: ПУМБ

у всех счета в пумб онлайне не отображаются? Написано временно не доступно
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:02

  Ratatui написав: В вашем отделении закончился мастер.

И мастер и виза в наличии)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:03

  Andey написав:у всех счета в пумб онлайне не отображаются? Написано временно не доступно

Отображаются. А вот то, что кешбек до сих пор не выплатили - странно. В прошлом месяце как раз 9 вечером пришел.
lloydbanksua
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