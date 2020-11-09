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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:32
lloydbanksua написав: cohan написав:
в тарифах по ВсеМожу только мастер , в любых доп вариантах - хоть платно хоть бесплатно
Почемы тогда в нашем отделении мы выдаем и Visa?
Тому що у вас в наявні безіменні Віза. Сам по Києву шукав Візу кредитку два місяці тому. Майже всі закінчилися. Нові не завозять.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 19:49
cohan написав:
...есть кешбек по коммнулаи или нет - так и непонятно...
Ну по телефону обещали сей кешбек.
А так проверять его наличие только на практике или есть возможность узнать через контакт-центр?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 19:51
lloydbanksua написав:
Отображаются. А вот то, что кешбек до сих пор не выплатили - странно. В прошлом месяце как раз 9 вечером пришел.
Только что в вайбер пришло напоминание - Витаемо, 500 грн , чекайте.
Дрочиться .... або 1стотно зм1нюе умови )))))))))))))
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:00
lloydbanksua написав:Кочевник
Приезжайте в Харьков значит
Дякую, тоді відразу знайшов. В одному з відділень лівого берега Києва.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:15
Goodman однозначно, как с 1% на продукты.
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