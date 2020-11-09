Тому що у вас в наявні безіменні Віза. Сам по Києву шукав Візу кредитку два місяці тому. Майже всі закінчилися. Нові не завозять.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:32
Тому що у вас в наявні безіменні Віза. Сам по Києву шукав Візу кредитку два місяці тому. Майже всі закінчилися. Нові не завозять.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:49
Re: ПУМБ
Ну по телефону обещали сей кешбек.
А так проверять его наличие только на практике или есть возможность узнать через контакт-центр?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:51
Re: ПУМБ
Только что в вайбер пришло напоминание - Витаемо, 500 грн , чекайте.
Дрочиться .... або 1стотно зм1нюе умови )))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:00
Дякую, тоді відразу знайшов. В одному з відділень лівого берега Києва.
Підпис без реферальних посилань
Зараз переглядають цей форум: Aps і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|