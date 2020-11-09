RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2622262326242625

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:32

  lloydbanksua написав:
  cohan написав: в тарифах по ВсеМожу только мастер , в любых доп вариантах - хоть платно хоть бесплатно

Почемы тогда в нашем отделении мы выдаем и Visa?

Тому що у вас в наявні безіменні Віза. Сам по Києву шукав Візу кредитку два місяці тому. Майже всі закінчилися. Нові не завозять.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 16.02.17
Подякував: 296 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:49

Кочевник Приезжайте в Харьков значит :lol:
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:49

Re: ПУМБ

  cohan написав:...есть кешбек по коммнулаи или нет - так и непонятно...
Ну по телефону обещали сей кешбек.

А так проверять его наличие только на практике или есть возможность узнать через контакт-центр?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 08.03.18
Подякував: 275 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:51

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Отображаются. А вот то, что кешбек до сих пор не выплатили - странно. В прошлом месяце как раз 9 вечером пришел.


Только что в вайбер пришло напоминание - Витаемо, 500 грн , чекайте.
Дрочиться .... або 1стотно зм1нюе умови )))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3778
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:00

  lloydbanksua написав:Кочевник Приезжайте в Харьков значит :lol:

Дякую, тоді відразу знайшов. В одному з відділень лівого берега Києва.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 16.02.17
Подякував: 296 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:15

Goodman однозначно, как с 1% на продукты.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2622262326242625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90763)
09.11.2020 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.