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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:32
lloydbanksua написав: cohan написав:
в тарифах по ВсеМожу только мастер , в любых доп вариантах - хоть платно хоть бесплатно
Почемы тогда в нашем отделении мы выдаем и Visa?
Тому що у вас в наявні безіменні Віза. Сам по Києву шукав Візу кредитку два місяці тому. Майже всі закінчилися. Нові не завозять.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 19:49
cohan написав:
...есть кешбек по коммнулаи или нет - так и непонятно...
Ну по телефону обещали сей кешбек.
А так проверять его наличие только на практике или есть возможность узнать через контакт-центр?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 19:51
lloydbanksua написав:
Отображаются. А вот то, что кешбек до сих пор не выплатили - странно. В прошлом месяце как раз 9 вечером пришел.
Только что в вайбер пришло напоминание - Витаемо, 500 грн , чекайте.
Дрочиться .... або 1стотно зм1нюе умови )))))))))))))
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:00
lloydbanksua написав:Кочевник
Приезжайте в Харьков значит
Дякую, тоді відразу знайшов. В одному з відділень лівого берега Києва.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:15
Goodman однозначно, как с 1% на продукты.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:35
на прошлой неделе получил всекарта, как и когда можно вызвать кешбек ?
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:54
cohan написав: MASolomko написав:
Был в отделении. В общем, банк отнесься лояльно (суму менеджер, которую банк мог налить не озвучил), но запросил справку о доходах.
Вернул назад финномер на номер в Viber — появилась возможность выбрать кешбек по всеКАРТКА Visa. До этого пробовал Viber регистрировать на финномер и ничего такого не было. Смена номера в Viber результата тоже не дало.
ну он то отнесся лояльно, но есть кешбек по коммнулаи или нет - так и непонятно,
ну я рискну 500 грн проверить попозже
отплатил только что 505 грн через PayHub за воду, "Сплачуй частинами" прилетело,
а намека на Кешбек - шиш ((
попробую написать в поддержку
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Додано: Вів 10 лис, 2020 00:07
cohan
Ну я так понял, что коммунальный кэшбек только для клиентов "Ясно"
В наших краях такой конторы нет...
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Vorlon
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Додано: Вів 10 лис, 2020 00:10
Vorlon написав:cohan
Ну я так понял, что коммунальный кэшбек только для клиентов "Ясно"
В наших краях такой конторы нет...
у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900).
не, все же 4900 MCC, ну Yasno у меня тоже есть в двух областях ), посмотрим что ответят
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