Перед зняттям готівки з ВсеМожу, якісь ліміти в ПУМБонлайн збільшували?
Якщо знімали в банкоматі ПУМБа може знаєте, які в нього ліміти - за один раз, скільки в день?
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Додано: Вів 10 лис, 2020 11:04
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:06
Re: ПУМБ
Де кешбек?
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:57
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