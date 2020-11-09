|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:04
lloydbanksua написав:
Проверено лично, %% не начисляются. Я об этом упоминал пару страниц назад, когда только стартовала акция.
Перед зняттям готівки з ВсеМожу, якісь ліміти в ПУМБонлайн збільшували?
Якщо знімали в банкоматі ПУМБа може знаєте, які в нього ліміти - за один раз, скільки в день?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 596
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:06
Де кешбек?
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1688
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:57
ramzes4 написав: cohan написав:
отплатил только что 505 грн через PayHub за воду, "Сплачуй частинами" прилетело,
а намека на Кешбек - шиш ((
попробую написать в поддержку
Так по условиям акции возврат 10% в течение 5 рабочих дней на картсчет
ага, и без дополнительного информирования
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2824
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:31
KVV написав: lloydbanksua написав:
Проверено лично, %% не начисляются. Я об этом упоминал пару страниц назад, когда только стартовала акция.
Перед зняттям готівки з ВсеМожу, якісь ліміти в ПУМБонлайн збільшували?
Якщо знімали в банкоматі ПУМБа може знаєте, які в нього ліміти - за один раз, скільки в день?
Снимал не в пумбовском, а в родственном (радиус) - расчитывал что там будут 200тки - поэтому заказал сначала 8к - выдало 500ками, ну я за второй раз остаток в 14к доснял без вопросов. Предварительно в аппке поправил лимит снятия нала по карте
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5095
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:08
Кочевник написав:
Де кешбек?
Только пришел.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:52
KVV
Нема чого у карантин по банкоматах бігати. Акція розповсюджується і на р2р.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5012
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:13
klug написав:KVV
Нема чого у карантин по банкоматах бігати. Акція розповсюджується і на р2р.
Я цей варіант не відкидаю але ще хочу вичислить банкомат, який щедро наливає по чужим картам.
Поки, що ОТП лідирує(при наявності великих номіналів)
Flamingo написав:
Предварительно в аппке поправил лимит снятия нала по карте
Шось я в той ліміт не можу в'їхати - стоїть в доларах, курс якийсь неземний. Щоб зняти 30кгрн треба поставити ліміт 1млн$?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 596
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|