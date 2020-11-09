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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 803
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:04

  lloydbanksua написав:Проверено лично, %% не начисляются. Я об этом упоминал пару страниц назад, когда только стартовала акция.

Перед зняттям готівки з ВсеМожу, якісь ліміти в ПУМБонлайн збільшували?

Якщо знімали в банкоматі ПУМБа може знаєте, які в нього ліміти - за один раз, скільки в день?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:06

Re: ПУМБ

Де кешбек?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:57

  ramzes4 написав:
  cohan написав:отплатил только что 505 грн через PayHub за воду, "Сплачуй частинами" прилетело,
а намека на Кешбек - шиш ((
попробую написать в поддержку

Так по условиям акции возврат 10% в течение 5 рабочих дней на картсчет :)

ага, и без дополнительного информирования :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:31

  KVV написав:
  lloydbanksua написав:Проверено лично, %% не начисляются. Я об этом упоминал пару страниц назад, когда только стартовала акция.

Перед зняттям готівки з ВсеМожу, якісь ліміти в ПУМБонлайн збільшували?

Якщо знімали в банкоматі ПУМБа може знаєте, які в нього ліміти - за один раз, скільки в день?

Снимал не в пумбовском, а в родственном (радиус) - расчитывал что там будут 200тки - поэтому заказал сначала 8к - выдало 500ками, ну я за второй раз остаток в 14к доснял без вопросов. Предварительно в аппке поправил лимит снятия нала по карте
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:08

  Кочевник написав:Де кешбек?

Только пришел.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:52

KVV
Нема чого у карантин по банкоматах бігати. Акція розповсюджується і на р2р.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:13

  klug написав:KVV
Нема чого у карантин по банкоматах бігати. Акція розповсюджується і на р2р.

Я цей варіант не відкидаю але ще хочу вичислить банкомат, який щедро наливає по чужим картам.

Поки, що ОТП лідирує(при наявності великих номіналів)

  Flamingo написав:Предварительно в аппке поправил лимит снятия нала по карте

Шось я в той ліміт не можу в'їхати - стоїть в доларах, курс якийсь неземний. Щоб зняти 30кгрн треба поставити ліміт 1млн$?
KVV
 
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