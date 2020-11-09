ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:04
lloydbanksua написав:
Проверено лично, %% не начисляются. Я об этом упоминал пару страниц назад, когда только стартовала акция.
Перед зняттям готівки з ВсеМожу, якісь ліміти в ПУМБонлайн збільшували?
Якщо знімали в банкоматі ПУМБа може знаєте, які в нього ліміти - за один раз, скільки в день?
KVV
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Додано: Вів 10 лис, 2020 11:06
Де кешбек?
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Вів 10 лис, 2020 11:57
ramzes4 написав: cohan написав:
отплатил только что 505 грн через PayHub за воду, "Сплачуй частинами" прилетело,
а намека на Кешбек - шиш ((
попробую написать в поддержку
Так по условиям акции возврат 10% в течение 5 рабочих дней на картсчет
ага, и без дополнительного информирования
v57
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Додано: Вів 10 лис, 2020 12:31
KVV написав: lloydbanksua написав:
Проверено лично, %% не начисляются. Я об этом упоминал пару страниц назад, когда только стартовала акция.
Перед зняттям готівки з ВсеМожу, якісь ліміти в ПУМБонлайн збільшували?
Якщо знімали в банкоматі ПУМБа може знаєте, які в нього ліміти - за один раз, скільки в день?
Снимал не в пумбовском, а в родственном (радиус) - расчитывал что там будут 200тки - поэтому заказал сначала 8к - выдало 500ками, ну я за второй раз остаток в 14к доснял без вопросов. Предварительно в аппке поправил лимит снятия нала по карте
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Вів 10 лис, 2020 13:08
Кочевник написав:
Де кешбек?
Только пришел.
lloydbanksua
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Додано: Вів 10 лис, 2020 13:52
KVV Нема чого у карантин по банкоматах бігати. Акція розповсюджується і на р2р.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:13
klug написав: KVV
Нема чого у карантин по банкоматах бігати. Акція розповсюджується і на р2р.
Я цей варіант не відкидаю але ще хочу вичислить банкомат, який щедро наливає по чужим картам.
Поки, що ОТП лідирує(при наявності великих номіналів)
Flamingo написав:
Предварительно в аппке поправил лимит снятия нала по карте
Шось я в той ліміт не можу в'їхати - стоїть в доларах, курс якийсь неземний. Щоб зняти 30кгрн треба поставити ліміт 1млн$?
KVV
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:35
KVV написав: Flamingo написав:
Предварительно в аппке поправил лимит снятия нала по карте
Шось я в той ліміт не можу в'їхати - стоїть в доларах, курс якийсь неземний. Щоб зняти 30кгрн треба поставити ліміт 1млн$?
Я чтобы снять 22к - поставил 800$
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
1
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:51
Flamingo написав:
Я чтобы снять 22к - поставил 800$
А в мене отаке недоразуменіє
KVV
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:59
жаль шо не на обмене это
v57
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