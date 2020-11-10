Да есть , зашло уже 500 "золотых" от ПУМБа. МЕрСИ ПУМБ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:25
Re: ПУМБ
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:19
ответили: в акции принимают только кто заказал ее через партнеров (в настоящее время партнер это Yasno), существующие клиенты в акции участие не принимают
итого - "кешбек" только 1,5% за счет рассрочки на полгода, но все равно неплохо )
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