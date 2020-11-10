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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:25
lloydbanksua написав:
Только пришел.
Да есть , зашло уже 500 "золотых" от ПУМБа. МЕрСИ ПУМБ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Сер 11 лис, 2020 09:19
cohan написав: cohan написав: MASolomko написав:
Был в отделении. В общем, банк отнесься лояльно (суму менеджер, которую банк мог налить не озвучил), но запросил справку о доходах.
Вернул назад финномер на номер в Viber — появилась возможность выбрать кешбек по всеКАРТКА Visa. До этого пробовал Viber регистрировать на финномер и ничего такого не было. Смена номера в Viber результата тоже не дало.
ну он то отнесся лояльно, но есть кешбек по коммнулаи или нет - так и непонятно,
ну я рискну 500 грн проверить попозже
отплатил только что 505 грн через PayHub за воду, "Сплачуй частинами" прилетело,
а намека на Кешбек - шиш ((
попробую написать в поддержку
ответили: в акции принимают только кто заказал ее через партнеров (в настоящее время партнер это Yasno), существующие клиенты в акции участие не принимают
итого - "кешбек" только 1,5% за счет рассрочки на полгода, но все равно неплохо )
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:11
velvet написав:
...попросил менеджера заказать именную визу. Менеджер попробовал в программе и сказал, что может выпустить только именной мастеркард...
Аналогично.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:39
MASolomko написав: velvet написав:
...попросил менеджера заказать именную визу. Менеджер попробовал в программе и сказал, что может выпустить только именной мастеркард...
Аналогично.
Візи не може бути,бо карта може бути тільки мастеркард згідно умов. Може додаткову карту візу до основного мастера можна випустити?!
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:51
Подключил предложенный кэшбек через Вайбер, сделал покупку, ничего не пришло. Звоню в горячку, проверяют - в системе кэшбек отсутствует. Присылают новую ссылку на вайберовский бот. При попытке выбрать повторно приходит "вибачте, ви вже обрали категорію". Получается, что в вайбере кэшбек зарегистрирован, но в системе его нет и он не начисляется. Сталкивался ли кто-то с таким, можно ли решить?
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