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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2624262526262627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 803
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:25

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Только пришел.

Да есть , зашло уже 500 "золотых" от ПУМБа. МЕрСИ ПУМБ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:19

  cohan написав:
  cohan написав:
  MASolomko написав:Был в отделении. В общем, банк отнесься лояльно (суму менеджер, которую банк мог налить не озвучил), но запросил справку о доходах.

Вернул назад финномер на номер в Viber — появилась возможность выбрать кешбек по всеКАРТКА Visa. До этого пробовал Viber регистрировать на финномер и ничего такого не было. Смена номера в Viber результата тоже не дало.


ну он то отнесся лояльно, но есть кешбек по коммнулаи или нет - так и непонятно,
ну я рискну 500 грн проверить попозже


отплатил только что 505 грн через PayHub за воду, "Сплачуй частинами" прилетело,
а намека на Кешбек - шиш ((
попробую написать в поддержку


ответили: в акции принимают только кто заказал ее через партнеров (в настоящее время партнер это Yasno), существующие клиенты в акции участие не принимают

итого - "кешбек" только 1,5% за счет рассрочки на полгода, но все равно неплохо )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:11

Re: ПУМБ

  velvet написав:...попросил менеджера заказать именную визу. Менеджер попробовал в программе и сказал, что может выпустить только именной мастеркард...
Аналогично.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:39

  MASolomko написав:
  velvet написав:...попросил менеджера заказать именную визу. Менеджер попробовал в программе и сказал, что может выпустить только именной мастеркард...
Аналогично.

Візи не може бути,бо карта може бути тільки мастеркард згідно умов. Може додаткову карту візу до основного мастера можна випустити?!
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:51

Подключил предложенный кэшбек через Вайбер, сделал покупку, ничего не пришло. Звоню в горячку, проверяют - в системе кэшбек отсутствует. Присылают новую ссылку на вайберовский бот. При попытке выбрать повторно приходит "вибачте, ви вже обрали категорію". Получается, что в вайбере кэшбек зарегистрирован, но в системе его нет и он не начисляется. Сталкивался ли кто-то с таким, можно ли решить?
In HODL we trust
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:51

Re: ПУМБ

  tarasum написав:Візи не може бути,бо карта може бути тільки мастеркард згідно умов.
Но это не помешало им выпустить бомж-Visa всеМОЖУ.

Что интересно. всеКАРТУ могли сразу выпустить именной, а кредитку нет -- сначала бомж, а потом заказать именную.

  kreuz написав:...і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno
В воскресенье оставил заявку, позвонили. Пришёл в назначенный день. Давай заполнять заявку, банк постучал в УБКИ. По итогу мне менеджер озвучил, что принесёшь справку о доходах и без базара банк даст запрошенный лимит.

Принёс сегодня. Клацали... Доки с меня взяли, снова в УБКИ :evil:, выдача бомж-карты и тут менеджер озвучил, что банк подумает до 30 минут (обзвонить по номерам) и при положительном решении вышлет ПИН. Вот после мы сможем и именную заказать и т. п.

Вот теперь у меня появляются смутные сомнения (после второго запроса в УБКИ) мне оформили карту под партнёрское предложение Yasno или нет. В отделении про эту акцию ни бум-бум.

ps Для погашения задолженности по карте важно ли проводко по счёту?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:21

  v57 написав:
  ramzes4 написав:
  cohan написав:отплатил только что 505 грн через PayHub за воду, "Сплачуй частинами" прилетело,
а намека на Кешбек - шиш ((
попробую написать в поддержку

Так по условиям акции возврат 10% в течение 5 рабочих дней на картсчет :)

ага, и без дополнительного информирования :)


пришло сегодня 50,50 )) уже интереснее...

второй платеж сделал не Payhub а Водоканал и ИзиПей, но MCC 4900, поглядим, окешбечат ли
cohan
 
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