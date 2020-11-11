Додано: Сер 11 лис, 2020 18:51

tarasum написав: Візи не може бути,бо карта може бути тільки мастеркард згідно умов. Візи не може бути,бо карта може бути тільки мастеркард згідно умов.

kreuz написав: ...і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno ...і тільки тим, хто замовляв картку тут:

Но это не помешало им выпустить бомж-Visa всеМОЖУ.Что интересно. всеКАРТУ могли сразу выпустить именной, а кредитку нет -- сначала бомж, а потом заказать именную.В воскресенье оставил заявку, позвонили. Пришёл в назначенный день. Давай заполнять заявку, банк постучал в УБКИ. По итогу мне менеджер озвучил, что принесёшь справку о доходах и без базара банк даст запрошенный лимит.Принёс сегодня. Клацали... Доки с меня взяли, снова в УБКИ, выдача бомж-карты и тут менеджер озвучил, что банк подумает до 30 минут (обзвонить по номерам) и при положительном решении вышлет ПИН. Вот после мы сможем и именную заказать и т. п.Вот теперь у меня появляются смутные сомнения (после второго запроса в УБКИ) мне оформили карту под партнёрское предложение Yasno или нет. В отделении про эту акцию ни бум-бум.ps Для погашения задолженности по карте важно ли проводко по счёту?