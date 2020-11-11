Да есть , зашло уже 500 "золотых" от ПУМБа. МЕрСИ ПУМБ.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:25
Re: ПУМБ
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:19
ответили: в акции принимают только кто заказал ее через партнеров (в настоящее время партнер это Yasno), существующие клиенты в акции участие не принимают
итого - "кешбек" только 1,5% за счет рассрочки на полгода, но все равно неплохо )
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:11
Re: ПУМБ
Аналогично.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:39
Візи не може бути,бо карта може бути тільки мастеркард згідно умов. Може додаткову карту візу до основного мастера можна випустити?!
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:51
Подключил предложенный кэшбек через Вайбер, сделал покупку, ничего не пришло. Звоню в горячку, проверяют - в системе кэшбек отсутствует. Присылают новую ссылку на вайберовский бот. При попытке выбрать повторно приходит "вибачте, ви вже обрали категорію". Получается, что в вайбере кэшбек зарегистрирован, но в системе его нет и он не начисляется. Сталкивался ли кто-то с таким, можно ли решить?
In HODL we trust
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:51
Re: ПУМБ
Но это не помешало им выпустить бомж-Visa всеМОЖУ.
Что интересно. всеКАРТУ могли сразу выпустить именной, а кредитку нет -- сначала бомж, а потом заказать именную.
В воскресенье оставил заявку, позвонили. Пришёл в назначенный день. Давай заполнять заявку, банк постучал в УБКИ. По итогу мне менеджер озвучил, что принесёшь справку о доходах и без базара банк даст запрошенный лимит.
Принёс сегодня. Клацали... Доки с меня взяли, снова в УБКИ , выдача бомж-карты и тут менеджер озвучил, что банк подумает до 30 минут (обзвонить по номерам) и при положительном решении вышлет ПИН. Вот после мы сможем и именную заказать и т. п.
Вот теперь у меня появляются смутные сомнения (после второго запроса в УБКИ) мне оформили карту под партнёрское предложение Yasno или нет. В отделении про эту акцию ни бум-бум.
ps Для погашения задолженности по карте важно ли проводко по счёту?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:21
пришло сегодня 50,50 )) уже интереснее...
второй платеж сделал не Payhub а Водоканал и ИзиПей, но MCC 4900, поглядим, окешбечат ли
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:15
Re: ПУМБ
Выбрал категорию: супермаркеты и продуктовые магазины. Так вот розетка это супермаркет. У альфы по-моему маркетплейс категория называлась. Уже вся семья привыкла в телефоне переключатся между картами
Додано: Чет 12 лис, 2020 13:37
На початку місяця зробив три карти. Київ.
Перша - віза всеКарта неіменна - моментально, Мастер всеМожу - моментально з КЛ 30К без довідок про доходи.
Мастер всеКарта іменна - через 5 днів робочих.
всеКарта Віза і Мастер працюють по одному рахунку з однаковим балансом.
Як відбувається нарахування КБ, складно прорахувати, бо категорії нетопові і оплат мало. Пуші приходять в додаток і все. Після перегляду я їх не бачу. Більше інфи по руху і сумі КБ ніде нема.
Така от історія. Якщо у когось є уточнення по КБ - буде цікаво почути з досвіду.
Додано: Чет 12 лис, 2020 13:45
Re: ПУМБ
Мені у Viber йдуть повідомлення про кеш-бек
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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