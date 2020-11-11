Аналогічно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:01
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:10
у довгій стрічці вайбер ПУМБ знайшов два повідомлення про нарахування.
Якщо правильно розумію, загальних даних ніде нема ? і відокремлено вони не витягуються ні у додатку, ні у вайбер ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:37
stas_rst В додатку в мене нічого немає про кешбек, в Вайбері всі повідомлення надходили стабільно, в повідомленні вказували суму кешбеку за операцію та загальну суму за місяць
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:45
Без КБ (не було пропозиції) карту всеМожу юзали лише одного разу на суму трохи більше сотні, котру потім винагорода за рефкою погасила майже повністю, мізерний залишок борга загасили також завчасно, щоб у листопаді мати знову увесь КЛ для акційного зняття у грейсі. Тож досвіду погашення малувато...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:50
velvet аналогічно й у мене ... але ці повідомлення губляться в акційних пропозиціях і при переходах по меню ... тому й систематизація КБ - на нулі у ПУМБА.
Окремий розділ дуже проситься.
Зараз переглядають цей форум: designarm і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|