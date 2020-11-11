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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2625262626272628 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 803 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 117 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 211 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 191 Всього голосів : 803 Додано: Чет 12 лис, 2020 14:01 BBC написав: Мені у Viber йдуть повідомлення про кеш-бек Мені у Viber йдуть повідомлення про кеш-бек

Аналогічно Аналогічно Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3088 З нами з: 06.03.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 14:10 у довгій стрічці вайбер ПУМБ знайшов два повідомлення про нарахування.

Якщо правильно розумію, загальних даних ніде нема ? і відокремлено вони не витягуються ні у додатку, ні у вайбер ? Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk

Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK stas_rst

Повідомлень: 894 З нами з: 27.02.19 Подякував: 313 раз. Подякували: 168 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 14:37 stas_rst В додатку в мене нічого немає про кешбек, в Вайбері всі повідомлення надходили стабільно, в повідомленні вказували суму кешбеку за операцію та загальну суму за місяць Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3088 З нами з: 06.03.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 14:45 MASolomko написав: tarasum написав: Візи не може бути,бо карта може бути тільки мастеркард згідно умов. Візи не може бути,бо карта може бути тільки мастеркард згідно умов. Но это не помешало им выпустить бомж-Visa всеМОЖУ.



Что интересно. всеКАРТУ могли сразу выпустить именной, а кредитку нет -- сначала бомж, а потом заказать именную.



kreuz написав: ...і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno ...і тільки тим, хто замовляв картку тут: В воскресенье оставил заявку, позвонили. Пришёл в назначенный день. Давай заполнять заявку, банк постучал в УБКИ. По итогу мне менеджер озвучил, что принесёшь справку о доходах и без базара банк даст запрошенный лимит.



Принёс сегодня. Клацали... Доки с меня взяли, снова в УБКИ , выдача бомж-карты и тут менеджер озвучил, что банк подумает до 30 минут (обзвонить по номерам) и при положительном решении вышлет ПИН. Вот после мы сможем и именную заказать и т. п.



Вот теперь у меня появляются смутные сомнения (после второго запроса в УБКИ) мне оформили карту под партнёрское предложение Yasno или нет. В отделении про эту акцию ни бум-бум.



ps Для погашения задолженности по карте важно ли проводко по счёту? Но это не помешало им выпустить бомж-Visa всеМОЖУ.Что интересно. всеКАРТУ могли сразу выпустить именной, а кредитку нет -- сначала бомж, а потом заказать именную.В воскресенье оставил заявку, позвонили. Пришёл в назначенный день. Давай заполнять заявку, банк постучал в УБКИ. По итогу мне менеджер озвучил, что принесёшь справку о доходах и без базара банк даст запрошенный лимит.Принёс сегодня. Клацали... Доки с меня взяли, снова в УБКИ, выдача бомж-карты и тут менеджер озвучил, что банк подумает до 30 минут (обзвонить по номерам) и при положительном решении вышлет ПИН. Вот после мы сможем и именную заказать и т. п.Вот теперь у меня появляются смутные сомнения (после второго запроса в УБКИ) мне оформили карту под партнёрское предложение Yasno или нет. В отделении про эту акцию ни бум-бум.ps Для погашения задолженности по карте важно ли проводко по счёту?

Без КБ (не було пропозиції) карту всеМожу юзали лише одного разу на суму трохи більше сотні, котру потім винагорода за рефкою погасила майже повністю, мізерний залишок борга загасили також завчасно, щоб у листопаді мати знову увесь КЛ для акційного зняття у грейсі. Тож досвіду погашення малувато... Без КБ (не було пропозиції) карту всеМожу юзали лише одного разу на суму трохи більше сотні, котру потім винагорода за рефкою погасила майже повністю, мізерний залишок борга загасили також завчасно, щоб у листопаді мати знову увесь КЛ для акційного зняття у грейсі. Тож досвіду погашення малувато... Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY Переходь на темний бік за карткою(кожному по 50 грн), обирай кредиткувід А-банку (кожному по 50 грн) абокард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек): kreuz Повідомлень: 2606 З нами з: 10.12.07 Подякував: 141 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 15:50 velvet аналогічно й у мене ... але ці повідомлення губляться в акційних пропозиціях і при переходах по меню ... тому й систематизація КБ - на нулі у ПУМБА.

Окремий розділ дуже проситься. stas_rst

Повідомлень: 894 З нами з: 27.02.19 Подякував: 313 раз. Подякували: 168 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2625262626272628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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