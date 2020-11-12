ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:01
BBC написав:
Мені у Viber йдуть повідомлення про кеш-бек
Аналогічно
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:10
у довгій стрічці вайбер ПУМБ знайшов два повідомлення про нарахування.
Якщо правильно розумію, загальних даних ніде нема ? і відокремлено вони не витягуються ні у додатку, ні у вайбер ?
Форвард КоКо-картки грн. 50-100 http://lx4.me/c/nMLy19sk Монобанк грн. 50 https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:37
stas_rst В додатку в мене нічого немає про кешбек, в Вайбері всі повідомлення надходили стабільно, в повідомленні вказували суму кешбеку за операцію та загальну суму за місяць
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:45
MASolomko написав: tarasum написав:
Візи не може бути,бо карта може бути тільки мастеркард згідно умов.
Но это не помешало им выпустить бомж-Visa всеМОЖУ.
Что интересно. всеКАРТУ могли сразу выпустить именной, а кредитку нет -- сначала бомж, а потом заказать именную.
В воскресенье оставил заявку, позвонили. Пришёл в назначенный день. Давай заполнять заявку, банк постучал в УБКИ. По итогу мне менеджер озвучил, что принесёшь справку о доходах и без базара банк даст запрошенный лимит.
Принёс сегодня. Клацали... Доки с меня взяли, снова в УБКИ
, выдача бомж-карты и тут менеджер озвучил, что банк подумает до 30 минут (обзвонить по номерам) и при положительном решении вышлет ПИН. Вот после мы сможем и именную заказать и т. п.
Вот теперь у меня появляются смутные сомнения (после второго запроса в УБКИ) мне оформили карту под партнёрское предложение Yasno или нет. В отделении про эту акцию ни бум-бум.
ps Для погашения задолженности по карте важно ли проводко по счёту?
Без КБ (не було пропозиції) карту всеМожу юзали лише одного разу на суму трохи більше сотні, котру потім винагорода за рефкою погасила майже повністю, мізерний залишок борга загасили також завчасно, щоб у листопаді мати знову увесь КЛ для акційного зняття у грейсі. Тож досвіду погашення малувато...
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:50
velvet аналогічно й у мене ... але ці повідомлення губляться в акційних пропозиціях і при переходах по меню ... тому й систематизація КБ - на нулі у ПУМБА. Окремий розділ дуже проситься.
stas_rst
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:36
А таки да
Седня в моё отд-е зашли Виза кредитки ВсеМожу, мнгновенки!!
Скажите какой пост
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clientage
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:25
по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой ВСЕможу ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?
SILVER_UA
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Додано: Чет 12 лис, 2020 23:04
SILVER_UA написав:
по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой ВСЕможу ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?
Операція – оплата товарів або послуг (в т. ч. через мережу Інтернет) за допомогою Картки, що відкрита
в національній або іноземній валюті.. Акція проводиться по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою, а також за межами України. отсюда
по идее, должен начисляться за все, вроде явных ограничений как у других нет
cohan
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Додано: Чет 12 лис, 2020 23:14
clientage, будете брати допку Візу до ВсеМожу? воно фо фрі?
KVV
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Додано: Чет 12 лис, 2020 23:17
KVV написав: clientage
,
будете брати допку Візу до ВсеМожу? воно фо фрі?
Уже взял, нашару
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clientage
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