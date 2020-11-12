Проводят как правило через 2 дня. По курсу дня проводки поэтому сумма в блоке может остаться как была , либо измениться в любую сторону в зависимости от курса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:37
Проводят как правило через 2 дня. По курсу дня проводки поэтому сумма в блоке может остаться как была , либо измениться в любую сторону в зависимости от курса.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:59
так на чем остановились
10% комунал всем?
или не?
мож ПУМБ или камрад инсайдер сообщат окончательно
шоб народ гл за зря не грузил
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