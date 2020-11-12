Проводят как правило через 2 дня. По курсу дня проводки поэтому сумма в блоке может остаться как была , либо измениться в любую сторону в зависимости от курса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:37
Проводят как правило через 2 дня. По курсу дня проводки поэтому сумма в блоке может остаться как была , либо измениться в любую сторону в зависимости от курса.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:59
так на чем остановились
10% комунал всем?
или не?
мож ПУМБ или камрад инсайдер сообщат окончательно
шоб народ гл за зря не грузил
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:36
Сейчас только клиенту помогал выбрать кешбек в вайбере. В итоге, было предложено все кешбеки: от Эльдорадо, Ясно, теперь и навсегда. Клиент был действующий, была зп карта и кредитка все можу. Выводы делайте сами.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:54
Ну даа, а у меня на ВсеМожу от Ясно кешбек за свет руцями никак подключить не могут, рассрочку вот руцями подключили.
Глюкавое это ваше ВсеМожу-Ясно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:57
Re: ПУМБ
ВсеЯсно
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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