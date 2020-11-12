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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2626262726282629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 803
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:37

  SILVER_UA написав:по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой ВСЕможу ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?


Проводят как правило через 2 дня. По курсу дня проводки поэтому сумма в блоке может остаться как была , либо измениться в любую сторону в зависимости от курса.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:59

так на чем остановились
10% комунал всем?
или не?
мож ПУМБ или камрад инсайдер сообщат окончательно
шоб народ гл за зря не грузил
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:36

  v57 написав:так на чем остановились 10% комунал всем? или не? мож ПУМБ или камрад инсайдер сообщат окончательно шоб народ гл за зря не грузил

Сейчас только клиенту помогал выбрать кешбек в вайбере. В итоге, было предложено все кешбеки: от Эльдорадо, Ясно, теперь и навсегда. Клиент был действующий, была зп карта и кредитка все можу. Выводы делайте сами.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:54

  lloydbanksua написав:
  v57 написав:так на чем остановились 10% комунал всем? или не? мож ПУМБ или камрад инсайдер сообщат окончательно шоб народ гл за зря не грузил

Сейчас только клиенту помогал выбрать кешбек в вайбере. В итоге, было предложено все кешбеки: от Эльдорадо, Ясно, теперь и навсегда. Клиент был действующий, была зп карта и кредитка все можу. Выводы делайте сами.

Ну даа, а у меня на ВсеМожу от Ясно кешбек за свет руцями никак подключить не могут, рассрочку вот руцями подключили.
Глюкавое это ваше ВсеМожу-Ясно :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:57

Re: ПУМБ

ВсеЯсно
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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