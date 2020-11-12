|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:37
SILVER_UA написав:
по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой ВСЕможу ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?
Проводят как правило через 2 дня. По курсу дня проводки поэтому сумма в блоке может остаться как была , либо измениться в любую сторону в зависимости от курса.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7323
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 693 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:59
так на чем остановились
10% комунал всем?
или не?
мож ПУМБ или камрад инсайдер сообщат окончательно
шоб народ гл за зря не грузил
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2826
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:36
v57 написав:
так на чем остановились 10% комунал всем? или не? мож ПУМБ или камрад инсайдер сообщат окончательно шоб народ гл за зря не грузил
Сейчас только клиенту помогал выбрать кешбек в вайбере. В итоге, было предложено все кешбеки: от Эльдорадо, Ясно, теперь и навсегда. Клиент был действующий, была зп карта и кредитка все можу. Выводы делайте сами.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:54
lloydbanksua написав: v57 написав:
так на чем остановились 10% комунал всем? или не? мож ПУМБ или камрад инсайдер сообщат окончательно шоб народ гл за зря не грузил
Сейчас только клиенту помогал выбрать кешбек в вайбере. В итоге, было предложено все кешбеки: от Эльдорадо, Ясно, теперь и навсегда. Клиент был действующий, была зп карта и кредитка все можу. Выводы делайте сами.
Ну даа, а у меня на ВсеМожу от Ясно кешбек за свет руцями никак подключить не могут, рассрочку вот руцями подключили.
Глюкавое это ваше ВсеМожу-Ясно
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32904
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2616 раз.
- Подякували: 3857 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:57
ВсеЯсно
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2045
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 522 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:16
clientage, я сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. Сужу по тому, что после оплаты через пару минут на операцию от 500 грн предложили акционную рассрочку. Жду теперь начисление кешбека.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2631
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:21
MASolomko написав:
clientage, я сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. Сужу по тому, что после оплаты через пару минут на операцию от 500 грн предложили акционную рассрочку. Жду теперь начисление кешбека.
А тут рассрочка от 500 или таки 1000грн?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32904
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2616 раз.
- Подякували: 3857 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:41
cohan написав:
ответили: в акции принимают только кто заказал ее через партнеров (в настоящее время партнер это Yasno), существующие клиенты в акции участие не принимают
)
Т.е только жители столицы, Днепра и Дон. области, или и остальным можно?
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4713
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:51
clientage написав: MASolomko написав:
clientage, я сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. Сужу по тому, что после оплаты через пару минут на операцию от 500 грн предложили акционную рассрочку. Жду теперь начисление кешбека.
А тут рассрочка от 500 или таки 1000грн?
коммуналь от 500, остальное от 1000
там, кстати, неплохой FAQ по Yasno, где разжевывается 4900 по оплате где угодно - Портмоне в том числе
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:07
wig, главное через кошерный канал подать заявку на оформление кредитной карты.
Найти в Viber бот Yasno, в нем получит ссылку на страницу оформления карты, подать заявку и ждать звонка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2631
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|