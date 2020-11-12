Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:07

откройте карту в пумбе.

и через иб перекидывайте на др. карту др. банка бесплатно. идёт зачисление мгновенно

перекидываю так на конкорд, форвард, а банк.

на тас не пробывал, т.к. не пользуюсь их услугами

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.