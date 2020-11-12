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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2627262826292630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 803
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:55

Прошу совета у пользователей ПУМБы.
Имеется карта ТАС под депо(Плативка)+депо до конца месяца.Есть отделение ПУМБ в шаговой доступности (для меня это ОЧЕНЬ важно). Есть смысл поменять банк? Особым "свинорылом" себя не считаю. В основном расход это коммуналка и супермаркет, но плюшки люблю.
И насколько проблематично перекинуть ср-ва?
Спасибо
balbesik
 
Повідомлень: 236
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:07

откройте карту в пумбе.
и через иб перекидывайте на др. карту др. банка бесплатно. идёт зачисление мгновенно
перекидываю так на конкорд, форвард, а банк.
на тас не пробывал, т.к. не пользуюсь их услугами
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5197
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:57

  wig написав:
  cohan написав:ответили: в акции принимают только кто заказал ее через партнеров (в настоящее время партнер это Yasno), существующие клиенты в акции участие не принимают
)

Т.е только жители столицы, Днепра и Дон. области, или и остальным можно?

Я не в Киеве, Днепре и пр., ранее не клиент ПУМБ, подавал заявки тут https://www.pumb.ua/yasno

В акції беруть участь лише власники кредиток, що замовили кредитку на цій сторінці.


Получили карту (карты), оплатил комуналку в начале ноября, 10-11 числа уже пришел кешбек.
Платил через некст, пейхаб, пумб-онлайн и ипей. Все окешбечилось.

Даже с уведомлением СМС-кой, хотя там же в условиях сказано
Переказ коштів буде здійснюватися без додаткового інформування. Ви можете побачити зарахування в особистому кабінеті інтернет-банкінгу ПУМБ Online або у виписці з рахунку.
Aktus
 
Повідомлень: 71
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:12

  balbesik написав:Прошу совета у пользователей ПУМБы.
Имеется карта ТАС под депо(Плативка)+депо до конца месяца.Есть отделение ПУМБ в шаговой доступности (для меня это ОЧЕНЬ важно). Есть смысл поменять банк? Особым "свинорылом" себя не считаю. В основном расход это коммуналка и супермаркет, но плюшки люблю.
И насколько проблематично перекинуть ср-ва?
Спасибо

З Платівки перекинути не проблематично але і не бесплатно.

Замовте готівку в касі ТАСа на день виплати депо і занесіть в ПУМБ - матимете 6% на Вільному депо та кб на харчі і на комуналку можливо (Ясно).
KVV
 
Повідомлень: 611
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:20

Осторожно, внезапно "платные услуги" от ПУМБ!

После активации карты ВсеМожу ПУМБ присылает среди кучи прочих такое СМС:

Shanovnyi kliente, vam vstanovleniy noviy osnovnyi kontaktniy telefon. Bank PUMB. Kontakt-centr 490 abo +38 044 290 7 290


Я наивно и позвонил по 490 с вопросами, поскольку в обицянках на сайтах и у ПУМБа бардак, что видно и по этой теме.
А это, оказывается, ПЛАТНАЯ услуга!

За 19 минут разговора (не только разговора, конечно же, там и музычка была, и "оставайтесь на линии, я уточню") Киевстар снял с меня 20 с копейками гривен. За
замовлення/корстування додатковими сервісами та послугами


С миру по нитке - пумбе компенсация части ваших кешбеков.

При этом номера 490 я сейчас нигде на сайтах ПУМБа не обнаружил.
Только киевский (044) и три мобильных.

Гуглится только такая цитата
Техническая поддержка: +38 044 290 7 290 (по Украине и из-за границы), 490 (короткий номер с мобильных)

но откуда она, я не нашел.

Но и там ни слова хотя бы про "по тарифам вашего оператора"!

Как по мне, это просто мелкое жлобство, особенно для банка - делать телефон контакт-центра платным и, что хуже - не предупреждать об этом.
Aktus
 
Повідомлень: 71
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:23

Нагуглил еще такое:

0 800 500 490 (бесплатно по Украине со всех телефонов)


Кто-то знает (а может даже сам ПУМБ ответит?) - это работает?
Aktus
 
Повідомлень: 71
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  #<1 ... 2627262826292630
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