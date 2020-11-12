После активации карты ВсеМожу ПУМБ присылает среди кучи прочих такое СМС:
Shanovnyi kliente, vam vstanovleniy noviy osnovnyi kontaktniy telefon. Bank PUMB. Kontakt-centr 490 abo +38 044 290 7 290
Я наивно и позвонил по 490
с вопросами, поскольку в обицянках на сайтах и у ПУМБа бардак, что видно и по этой теме.
А это, оказывается, ПЛАТНАЯ
услуга!
За 19 минут разговора (не только разговора, конечно же, там и музычка была, и "оставайтесь на линии, я уточню") Киевстар снял с меня 20 с копейками гривен. За
замовлення/корстування додатковими сервісами та послугами
С миру по нитке - пумбе компенсация части ваших кешбеков.
При этом номера 490
я сейчас нигде на сайтах ПУМБа не обнаружил.
Только киевский (044) и три мобильных.
Гуглится только такая цитата
Техническая поддержка: +38 044 290 7 290 (по Украине и из-за границы), 490 (короткий номер с мобильных)
но откуда она, я не нашел.
Но и там ни слова хотя бы про "по тарифам вашего оператора"!
Как по мне, это просто мелкое жлобство, особенно для банка - делать телефон контакт-центра платным и, что хуже - не предупреждать об этом.