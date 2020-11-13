Прошу совета у пользователей ПУМБы. Имеется карта ТАС под депо(Плативка)+депо до конца месяца.Есть отделение ПУМБ в шаговой доступности (для меня это ОЧЕНЬ важно). Есть смысл поменять банк? Особым "свинорылом" себя не считаю. В основном расход это коммуналка и супермаркет, но плюшки люблю. И насколько проблематично перекинуть ср-ва? Спасибо
откройте карту в пумбе. и через иб перекидывайте на др. карту др. банка бесплатно. идёт зачисление мгновенно перекидываю так на конкорд, форвард, а банк. на тас не пробывал, т.к. не пользуюсь их услугами
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
balbesik написав:Прошу совета у пользователей ПУМБы. Имеется карта ТАС под депо(Плативка)+депо до конца месяца.Есть отделение ПУМБ в шаговой доступности (для меня это ОЧЕНЬ важно). Есть смысл поменять банк? Особым "свинорылом" себя не считаю. В основном расход это коммуналка и супермаркет, но плюшки люблю. И насколько проблематично перекинуть ср-ва? Спасибо
З Платівки перекинути не проблематично але і не бесплатно.
Замовте готівку в касі ТАСа на день виплати депо і занесіть в ПУМБ - матимете 6% на Вільному депо та кб на харчі і на комуналку можливо (Ясно).
v57 написав:так на чем остановились 10% комунал всем? или не? мож ПУМБ или камрад инсайдер сообщат окончательно шоб народ гл за зря не грузил
Сейчас только клиенту помогал выбрать кешбек в вайбере. В итоге, было предложено все кешбеки: от Эльдорадо, Ясно, теперь и навсегда. Клиент был действующий, была зп карта и кредитка все можу. Выводы делайте сами.
попробовал этот бот ельдорадо да, предлагает % а ясно- реклама каких-то счетчикв, бойлеров и тп, о 10% ничего так что не всем старым автоматом дают а заводить новую на кого-то не стоит оно того