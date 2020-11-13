Та вільної кисневої точки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:46
Та вільної кисневої точки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:38
Бензин 3 и продукты 1 чистыми лучше чем 2 грязными на продукты и за свои. За чужие моня даёт 1 грязными. А свои в ПУМБе могут под 6 полежать на свободном.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:03
Re: ПУМБ
там 6 - г о д о в ы х , это даже меньше, чем слезы.
моня мне рисует 2 за свои , со своими проблем нет - тратим - пополняем-тратим
кешбек - как инструмент
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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