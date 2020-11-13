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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2628262926302631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 803
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:46

  Goodman написав:v57 ну что тут сказать - приятного вам аппетита и толстого кошелька.

Та вільної кисневої точки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:38

  Goodman написав:
  v57 написав:так что не всем старым автоматом дают
а заводить новую на кого-то
не стоит оно того
там уже не цикаво - продукты только 1%, хоть и чистыми - не кошерно . когда есть Аашка,Форвард и Моня с 2% (хоть и грязными)


Бензин 3 и продукты 1 чистыми лучше чем 2 грязными на продукты и за свои. За чужие моня даёт 1 грязными. А свои в ПУМБе могут под 6 полежать на свободном.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:03

Re: ПУМБ

  Ratatui написав:А свои в ПУМБе могут под 6 полежать на свободном.

там 6 - г о д о в ы х , это даже меньше, чем слезы.
моня мне рисует 2 за свои , со своими проблем нет - тратим - пополняем-тратим
кешбек - как инструмент
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:09

  Goodman написав:
  Ratatui написав:А свои в ПУМБе могут под 6 полежать на свободном.

там 6 - г о д о в ы х , это даже меньше, чем слезы.
моня мне рисует 2 за свои , со своими проблем нет - тратим - пополняем-тратим
кешбек - как инструмент


Лучше за свои слёзы чем ничего и 1 чистыми за пайку и 3 за бензин. А тратить лучше чужие.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:55

Re: ПУМБ

Ratatui написав:
  Goodman написав:
  v57 написав:так что не всем старым автоматом дают
а заводить новую на кого-то
не стоит оно того
там уже не цикаво - продукты только 1%, хоть и чистыми - не кошерно . когда есть Аашка,Форвард и Моня с 2% (хоть и грязными)


Бензин 3 и продукты 1 чистыми лучше чем 2 грязными на продукты и за свои. За чужие моня даёт 1 грязными. А свои в ПУМБе могут под 6 полежать на свободном.
3 і 1 % Чистими за кредитні по всеМожу ? Чи за свої по всеКарта ?
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Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:08

Re: ПУМБ

Лимит подняли на ВсеМожу до 50тгрн
PUnder
 
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