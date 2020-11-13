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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:46
Goodman написав:v57
ну что тут сказать - приятного вам аппетита и толстого кошелька.
Та вільної кисневої точки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:38
Goodman написав: v57 написав:
так что не всем старым автоматом дают
а заводить новую на кого-то
не стоит оно того
там уже не цикаво - продукты только 1%, хоть и чистыми - не кошерно . когда есть Аашка,Форвард и Моня с 2% (хоть и грязными)
Бензин 3 и продукты 1 чистыми лучше чем 2 грязными на продукты и за свои. За чужие моня даёт 1 грязными. А свои в ПУМБе могут под 6 полежать на свободном.
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Ratatui
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:03
Ratatui написав:
А свои в ПУМБе могут под 6 полежать на свободном.
там 6 - г о д о в ы х , это даже меньше, чем слезы.
моня мне рисует 2 за свои , со своими проблем нет - тратим - пополняем-тратим
кешбек - как инструмент
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:09
Goodman написав: Ratatui написав:
А свои в ПУМБе могут под 6 полежать на свободном.
там 6 - г о д о в ы х , это даже меньше, чем слезы.
моня мне рисует 2 за свои , со своими проблем нет - тратим - пополняем-тратим
кешбек - как инструмент
Лучше за свои слёзы чем ничего и 1 чистыми за пайку и 3 за бензин. А тратить лучше чужие.
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Ratatui
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:55
Ratatui написав: Goodman написав: v57 написав:
так что не всем старым автоматом дают
а заводить новую на кого-то
не стоит оно того
там уже не цикаво - продукты только 1%, хоть и чистыми - не кошерно . когда есть Аашка,Форвард и Моня с 2% (хоть и грязными)
Бензин 3 и продукты 1 чистыми лучше чем 2 грязными на продукты и за свои. За чужие моня даёт 1 грязными. А свои в ПУМБе могут под 6 полежать на свободном.
3 і 1 % Чистими за кредитні по всеМожу ? Чи за свої по всеКарта ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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stas_rst
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1
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:08
Лимит подняли на ВсеМожу до 50тгрн
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PUnder
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:04
stas_rst
По всем. Банкет для всех карт. И хоть за свои. Хоть за чужие.
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Ratatui
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:25
Ratatui написав:stas_rst
По всем. Банкет для всех карт. И хоть за свои. Хоть за чужие.
Моя ВсеМОЖУ (получил карту в начале ноября) на банкет не приглашена.
Ждать или можно как-то форсировать?
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Anadonta
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:28
Aktus написав:
Гуглится только такая цитата
Внизу страницы длинный список телефонов разных мобильных операторов.
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:30
Акция с 50% скидки при оплате с карты Visa за поездки на Bolt в аэропорт и обратно - это что-то новое?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
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- Повідомлень: 2060
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- Подякував: 527 раз.
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