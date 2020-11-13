Моя до приглашения пролежала почти год на полке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:40
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:54
Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную? И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:54
Попробуйте в Вайбере выбрать для начала акцию по Эльдорадо, потом может активироваться и КБ по категориям
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:05
Сразу в отделении можно получить неименную, именную ждать около недели (по крайне мере в моём отделении такие сроки).
Чтобы купить лучше закидывать СЭП. Но с другой стороны если перекинуть p2p и потом подождать пока оно там всё "устаканится" и даст сделать покупку валюты - по времени наверное получится почти как СЭП перевод. Просто с СЭП сразу знаешь что можно делать покупку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:13
Re: ПУМБ
Дякую!
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