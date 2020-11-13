Додано: Суб 14 лис, 2020 12:34

Aktus написав: Нагуглил еще такое:



0 800 500 490 (бесплатно по Украине со всех телефонов)



Кто-то знает (а может даже сам ПУМБ ответит?) - это работает? Нагуглил еще такое:Кто-то знает (а может даже самответит?) - это работает?

+ на Минфине ПУМБ отвечал несколько раз, что звоните на стационарныену а Вам на заметку: ВСЕ трехзначные номера ПЛАТНЫЕ для звонящего, отличия только в аппетитах, Вам еще недорого обошлось: бывает только ПЗС гривен 5, но минуты по копейке, а бывает и ПЗС и минуты центов по 20 ( в лохоугадайках и т.п.), это года с 2010 - любил тогда одно такси до всяких Уберов (Уклон только начинался), и однажды удивился быстро исчезающему балансу, а такси сказало, что теперь они четырехзначные, если хотите бесплатно