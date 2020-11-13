Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную? И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.
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Striker написав:Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную?
Сразу в отделении можно получить неименную, именную ждать около недели (по крайне мере в моём отделении такие сроки).
Striker написав:И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.
Чтобы купить лучше закидывать СЭП. Но с другой стороны если перекинуть p2p и потом подождать пока оно там всё "устаканится" и даст сделать покупку валюты - по времени наверное получится почти как СЭП перевод. Просто с СЭП сразу знаешь что можно делать покупку.
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Кто-то знает (а может даже сам ПУМБ ответит?) - это работает?
не работает + на Минфине ПУМБ отвечал несколько раз, что звоните на стационарные
ну а Вам на заметку: ВСЕ трехзначные номера ПЛАТНЫЕ для звонящего, отличия только в аппетитах, Вам еще недорого обошлось: бывает только ПЗС гривен 5, но минуты по копейке, а бывает и ПЗС и минуты центов по 20 ( в лохоугадайках и т.п.), это года с 2010 - любил тогда одно такси до всяких Уберов (Уклон только начинался), и однажды удивился быстро исчезающему балансу, а такси сказало, что теперь они четырехзначные, если хотите бесплатно
Striker написав:Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную? И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.
1.Сразу выдадут неименную. 2.Не обязательно по СЭП. Тянете Пумбовским сервисом через приложуху или по тропинке заводите из Привата и сразу можете покупать. Проверено на практике.