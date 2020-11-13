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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2629263026312632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 803
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:40

  Anadonta написав:
  Ratatui написав:stas_rst

По всем. Банкет для всех карт. И хоть за свои. Хоть за чужие.


Моя ВсеМОЖУ (получил карту в начале ноября) на банкет не приглашена. :cry:
Ждать или можно как-то форсировать?


Моя до приглашения пролежала почти год на полке.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:54

Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную? И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:54

  Anadonta написав:
  Ratatui написав:stas_rst

По всем. Банкет для всех карт. И хоть за свои. Хоть за чужие.


Моя ВсеМОЖУ (получил карту в начале ноября) на банкет не приглашена. :cry:
Ждать или можно как-то форсировать?

Попробуйте в Вайбере выбрать для начала акцию по Эльдорадо, потом может активироваться и КБ по категориям
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:05

  Striker написав:Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную?

Сразу в отделении можно получить неименную, именную ждать около недели (по крайне мере в моём отделении такие сроки).

  Striker написав:И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.

Чтобы купить лучше закидывать СЭП. Но с другой стороны если перекинуть p2p и потом подождать пока оно там всё "устаканится" и даст сделать покупку валюты - по времени наверное получится почти как СЭП перевод. Просто с СЭП сразу знаешь что можно делать покупку.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:13

Re: ПУМБ

Ratatui написав:stas_rst

По всем. Банкет для всех карт. И хоть за свои. Хоть за чужие.
Дякую!
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Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Акция с 50% скидки при оплате с карты Visa за поездки на Bolt в аэропорт и обратно - это что-то новое?

Кидал объявление на ветке Альфы - речь про премиальные карты...
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:34

  Aktus написав:Нагуглил еще такое:

0 800 500 490 (бесплатно по Украине со всех телефонов)


Кто-то знает (а может даже сам ПУМБ ответит?) - это работает?


не работает + на Минфине ПУМБ отвечал несколько раз, что звоните на стационарные

ну а Вам на заметку: ВСЕ трехзначные номера ПЛАТНЫЕ для звонящего, отличия только в аппетитах, Вам еще недорого обошлось: бывает только ПЗС гривен 5, но минуты по копейке, а бывает и ПЗС и минуты центов по 20 ( в лохоугадайках и т.п.), это года с 2010 - любил тогда одно такси до всяких Уберов (Уклон только начинался), и однажды удивился быстро исчезающему балансу, а такси сказало, что теперь они четырехзначные, если хотите бесплатно
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:38

  Striker написав:Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную? И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.

1.Сразу выдадут неименную.
2.Не обязательно по СЭП. Тянете Пумбовским сервисом через приложуху или по тропинке заводите из Привата и сразу можете покупать. Проверено на практике.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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  velvet написав:по тропинке заводите из Привата и сразу можете покупать

С Уни Привата через тропинку будет без комисса?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:32

  Striker написав:
  velvet написав:по тропинке заводите из Привата и сразу можете покупать

С Уни Привата через тропинку будет без комисса?

свои без
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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