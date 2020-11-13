Можно заказать именную валютную карту через интернет-банкинг (не мобильный). И сразу на заказанную карту менять. И даже с ещё не полученной карты на Вильный депозит положить валюту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:17
Можно заказать именную валютную карту через интернет-банкинг (не мобильный). И сразу на заказанную карту менять. И даже с ещё не полученной карты на Вильный депозит положить валюту.
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:22
Усі платні, але іноді плата 0, наприклад 729 від Сибаса. Клієнт очікував, що ПУМБа не гірша. Проте, вирішувати свої питання з банкою за випадковими номерами з Інтернету, яких немає на сайті, все ж не найкраща ідея.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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