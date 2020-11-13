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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2630263126322633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 803
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:17

  Striker написав:Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную? И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.

Можно заказать именную валютную карту через интернет-банкинг (не мобильный). И сразу на заказанную карту менять. И даже с ещё не полученной карты на Вильный депозит положить валюту.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:22

  cohan написав:ну а Вам на заметку: ВСЕ трехзначные номера ПЛАТНЫЕ для звонящего, отличия только в аппетитах

Усі платні, але іноді плата 0, наприклад 729 від Сибаса. Клієнт очікував, що ПУМБа не гірша. Проте, вирішувати свої питання з банкою за випадковими номерами з Інтернету, яких немає на сайті, все ж не найкраща ідея.
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