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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:17
Striker написав:
Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную? И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.
Можно заказать именную валютную карту через интернет-банкинг (не мобильный). И сразу на заказанную карту менять. И даже с ещё не полученной карты на Вильный депозит положить валюту.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Суб 14 лис, 2020 16:22
cohan написав:
ну а Вам на заметку: ВСЕ трехзначные номера ПЛАТНЫЕ для звонящего, отличия только в аппетитах
Усі платні, але іноді плата 0, наприклад 729 від Сибаса. Клієнт очікував, що ПУМБа не гірша. Проте, вирішувати свої питання з банкою за випадковими номерами з Інтернету, яких немає на сайті, все ж не найкраща ідея.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 19:05
chipmunk написав: omb написав:
что предложил?
Я взяв кафе 5, спортклуби 5 і таксі 10.
Ще були супермаркети 1, азс, аптеки, краса - 5
одяг/будівельні/електроніка по 4
та дитячі товари - 5, зоо - 15, краса та медклініки - 5
Сподіваюсь кафе то МСС 5812-5814 а не урізане щось...
А тут десь можна почитати про МСС, які підпадають під кожну категорію?
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Додано: Суб 14 лис, 2020 19:10
V2 написав: chipmunk написав:
Я взяв кафе 5, спортклуби 5 і таксі 10.
Ще були супермаркети 1, азс, аптеки, краса - 5
одяг/будівельні/електроніка по 4
та дитячі товари - 5, зоо - 15, краса та медклініки - 5
Сподіваюсь кафе то МСС 5812-5814 а не урізане щось...
А тут десь можна почитати про МСС, які підпадають під кожну категорію?
см. viewtopic.php?p=5070118#p5070118
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