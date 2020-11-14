Можно заказать именную валютную карту через интернет-банкинг (не мобильный). И сразу на заказанную карту менять. И даже с ещё не полученной карты на Вильный депозит положить валюту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:17
Можно заказать именную валютную карту через интернет-банкинг (не мобильный). И сразу на заказанную карту менять. И даже с ещё не полученной карты на Вильный депозит положить валюту.
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:22
Усі платні, але іноді плата 0, наприклад 729 від Сибаса. Клієнт очікував, що ПУМБа не гірша. Проте, вирішувати свої питання з банкою за випадковими номерами з Інтернету, яких немає на сайті, все ж не найкраща ідея.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:05
А тут десь можна почитати про МСС, які підпадають під кожну категорію?
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:10
см. viewtopic.php?p=5070118#p5070118
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:09
Давно не читав гілку, а тут стільки цікавого!!!
Отже, якщо правильно розібрався, інструменти свинорилів тут виглядають так:
1. ВсеКартка - дебетка - безоплатне поповнення/зняття. В ідеалі - Мастеркард, тобі бере участь в акції, якщо запропонують до вибору певні категорії кешбеку.
Кешбек обирається у вайбері. Максимальна сума - 500 грн. чистими.
2. ВсеМожу - кредитка з чесним грейсом до 62 днів без прихованих комісій/страховок. Якщо подати заявку через Ясно - комунальний кешбек в розмірі 300 грн. чистими/місяць.
Кеш-бек по категоріях може бути і на цю картку.
Був би вдячний за уточнення та доповнення!!!
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:12
+ до 28.02 акція - по нових картках всеМожу зняття готівки кредитної - без%, як і потягнути звідти онлайн ... термін погашення - до 30-го числа наступного місяця ... тобто 4 місяці (уже менше) оборотних коштів без %
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:27
stas_rst
Дякую, це бачив.
Тут або ліміт на поточні потреби дали, про халявний кеш особливо і не мрію!
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