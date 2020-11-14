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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2631263226332634>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:17

  Striker написав:Думаю оформить долларовую ВсеКарту, т.к. курс здесь последнее время один из лучших. Сразу выдают неименную? И чтобы делать обмен, лучше СЭПом закидывать или можно р2р и сразу покупать? В поиске не нашел инфу.

Можно заказать именную валютную карту через интернет-банкинг (не мобильный). И сразу на заказанную карту менять. И даже с ещё не полученной карты на Вильный депозит положить валюту.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:22

  cohan написав:ну а Вам на заметку: ВСЕ трехзначные номера ПЛАТНЫЕ для звонящего, отличия только в аппетитах

Усі платні, але іноді плата 0, наприклад 729 від Сибаса. Клієнт очікував, що ПУМБа не гірша. Проте, вирішувати свої питання з банкою за випадковими номерами з Інтернету, яких немає на сайті, все ж не найкраща ідея.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:05

  chipmunk написав:
  omb написав:что предложил?

Я взяв кафе 5, спортклуби 5 і таксі 10.
Ще були супермаркети 1, азс, аптеки, краса - 5
одяг/будівельні/електроніка по 4
та дитячі товари - 5, зоо - 15, краса та медклініки - 5

Сподіваюсь кафе то МСС 5812-5814 а не урізане щось...


А тут десь можна почитати про МСС, які підпадають під кожну категорію?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:10

  V2 написав:
  chipmunk написав:Я взяв кафе 5, спортклуби 5 і таксі 10.
Ще були супермаркети 1, азс, аптеки, краса - 5
одяг/будівельні/електроніка по 4
та дитячі товари - 5, зоо - 15, краса та медклініки - 5

Сподіваюсь кафе то МСС 5812-5814 а не урізане щось...


А тут десь можна почитати про МСС, які підпадають під кожну категорію?

см. viewtopic.php?p=5070118#p5070118
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:09

Давно не читав гілку, а тут стільки цікавого!!!

Отже, якщо правильно розібрався, інструменти свинорилів тут виглядають так:

1. ВсеКартка - дебетка - безоплатне поповнення/зняття. В ідеалі - Мастеркард, тобі бере участь в акції, якщо запропонують до вибору певні категорії кешбеку.
Кешбек обирається у вайбері. Максимальна сума - 500 грн. чистими.

2. ВсеМожу - кредитка з чесним грейсом до 62 днів без прихованих комісій/страховок. Якщо подати заявку через Ясно - комунальний кешбек в розмірі 300 грн. чистими/місяць.
Кеш-бек по категоріях може бути і на цю картку.

Був би вдячний за уточнення та доповнення!!!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:12

  V2 написав:2. ВсеМожу - кредитка з чесним грейсом до 62 днів без прихованих комісій/страховок. Якщо подати заявку через Ясно - комунальний кешбек в розмірі 300 грн. чистими/місяць.
Кеш-бек по категоріях може бути і на цю картку.

+ до 28.02 акція - по нових картках всеМожу зняття готівки кредитної - без%, як і потягнути звідти онлайн ... термін погашення - до 30-го числа наступного місяця ... тобто 4 місяці (уже менше) оборотних коштів без %
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:27

stas_rst
Дякую, це бачив.
Тут або ліміт на поточні потреби дали, про халявний кеш особливо і не мрію!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:43

  V2 написав:stas_rst
Дякую, це бачив.
Тут або ліміт на поточні потреби дали, про халявний кеш особливо і не мрію!

А похоже с лимитом щас достаточно лояльно у банки, пробуйте :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:00

  clientage написав:
  V2 написав:stas_rst
Дякую, це бачив.
Тут або ліміт на поточні потреби дали, про халявний кеш особливо і не мрію!

А похоже с лимитом щас достаточно лояльно у банки, пробуйте :wink:

Ни фига :(. Двоим знакомым рефералил - обо работают не официально, но вполне платежеспособные - у обоих есть неплохие лимиты в Моне и "лайне", также в наличии авто и весьма не дешевая недвига - ну ладно пусть у одного кредитный рейтинг низковат - что-то в районе 380, но у второго - песТня - выше 540 - и обоим отлуп в лимите. Даже неудобно им в глаза теперь смотреть - я так им пумбу хвалил, а оно во как получилось... :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:12

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:а оно во как получилось...

хмм, не хорошо получилось :(
Это именно через Ясно?
Бо там, похоже, реально заранее лимит говорят, а не просто замануха
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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