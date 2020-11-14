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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:42

  clientage написав:
  Flamingo написав:а оно во как получилось...

хмм, не хорошо получилось :(
Это именно через Ясно?
Бо там, похоже, реально заранее лимит говорят, а не просто замануха

Не в наших краях нема ясно - обычную свою рефку кидал им а они уже дальше с пумбой обЧались сами
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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