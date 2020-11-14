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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:42
clientage написав: Flamingo написав:
а оно во как получилось...
хмм, не хорошо получилось
Это именно через Ясно?
Бо там, похоже, реально заранее лимит говорят, а не просто замануха
Не в наших краях нема ясно - обычную свою рефку кидал им а они уже дальше с пумбой обЧались сами
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Flamingo
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