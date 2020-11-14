ПУМБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:42
clientage написав: Flamingo написав:
а оно во как получилось...
хмм, не хорошо получилось
Это именно через Ясно?
Бо там, похоже, реально заранее лимит говорят, а не просто замануха
Не в наших краях нема ясно - обычную свою рефку кидал им а они уже дальше с пумбой обЧались сами
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
1
Повідомлень: 5113
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1179 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 лис, 2020 00:29
vitaliy_berdinskikh написав:
Внизу страницы длинный список телефонов разных мобильных операторов.
Я ж писал в том посте о них строкой выше.
Только киевский (044) и три мобильных.
Речь (еще строкой выше) шла о том, что я на страницах ПУМБа упомнания про 490 не нашел
При этом номера
490 я сейчас нигде на сайтах ПУМБа не обнаружил.
Aktus
Повідомлень: 75
З нами з: 02.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 лис, 2020 00:40
cohan написав:
ВСЕ трехзначные номера ПЛАТНЫЕ для звонящего,
Нет.
Навскидку, Укрсиб - горячка 729.
101, 102, 103 и т.д.
Разные службы такси (именно с трехзначным номером).
Уверен - список намного больше.
Вроде как делать короткий номер платным для звонящего - исключительно желание владельца (пользователя) номера, разве нет?
Четырехзначные тоже вроде так.
Aktus
Повідомлень: 75
З нами з: 02.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 лис, 2020 00:45
Aktus написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Внизу страницы длинный список телефонов разных мобильных операторов.
Я ж писал в том посте о них строкой выше.
Только киевский (044) и три мобильных.
Речь (еще строкой выше) шла о том, что я на страницах ПУМБа упомнания про 490 не нашел
При этом номера
490 я сейчас нигде на сайтах ПУМБа не обнаружил.
плохо ищите
https://about.pumb.ua/Content/CmsFile/ua/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0__%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0__280314.pdf https://about.pumb.ua/ru/presscenter/news/item/1079-dzv-nki-z-mob-lnikh-do-tsentru-obslugovuvannya-kl-nt-v-pumb-teper-bezkoshtovn
з.ы. кстати это номер для лафа (новость от 2012 года, т.е. уже может и нет), для остальных по тарифам операторов.
Востаннє редагувалось
ol_zy
в Нед 15 лис, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Повідомлень: 6429
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 640 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 лис, 2020 00:47
Flamingo написав:
Не в наших краях нема ясно
Так кешбек за комуналку має йти не тільки в Ясно, але й через інші більш популярні сервіси.
V2
4
Повідомлень: 6855
З нами з: 03.07.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1174 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 15 лис, 2020 01:06
klug написав:
вирішувати свої питання з банкою за випадковими номерами з Інтернету, яких немає на сайті, все ж не найкраща ідея.
Нагадаю, що я спочатку отримав СМС від ПУМБа, яку вже процитував:
Aktus написав:
После активации карты ВсеМожу ПУМБ присылает среди кучи прочих такое СМС:
Shanovnyi kliente, vam vstanovleniy noviy osnovnyi kontaktniy telefon. Bank PUMB. Kontakt-centr
490 abo +38 044 290 7 290
Куди клієнт має телефонувати після такої СМС, враховуючи, що дзвінки на київські міські номери у нього платні?
І так, досвід по Укрсибу теж вплинув.
Ну не розумію я, як можна зробити окремий короткий номер для контакт-центру - зазвичай це робиться для зручності клієнтів, але не лише навмисно зробити його платним для них, а ще й пропонувати в СМС лише його (а не мобільний) і не попереджати про платність.
Виглядає як запланований обман клієнта. Банком!
Шукати номери по сайту банку я почав після сюрпризу з платним 490.
І знов нагадаю - згадки про 490 не знайшов.
Прочитав зараз новину 2015 року про відмову ПУМБа від номера 0-800. Вже не здивувався.
Aktus
Повідомлень: 75
З нами з: 02.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 лис, 2020 01:24
ol_zy написав:
плохо ищите
Не, ну вычитывать подвалы в пдф-ках с отчетами 2014 года про пертурбации в наглядовой раде я конечно не стал.
И "новость" из 2012-го пропустил, а она интересна. Были тогда времена в Донецке.
Новость от 2015-го, про которую вспоминал выше - показательна. Как меняются времена...
кстати это номер для лафа (новость от 2012 года, т.е. уже может и нет), для остальных по тарифам операторов.
В той пдф-ке от 2014-го:
490 (дзвінки з мобільних телефонів абонентів MTC, Київстар, life:) за тарифами операторів).
Aktus
Повідомлень: 75
З нами з: 02.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 лис, 2020 01:29
Aktus написав: ol_zy написав:
плохо ищите
Не, ну вычитывать подвалы в пдф-ках с отчетами 2014 года про пертурбации в наглядовой раде я конечно не стал.
И "новость" из 2012-го пропустил, а она интересна. Были тогда времена в Донецке.
Новость от 2015-го, про которую вспоминал выше - показательна. Как меняются времена...
кстати это номер для лафа (новость от 2012 года, т.е. уже может и нет), для остальных по тарифам операторов.
В той пдф-ке от 2014-го:
490 (дзвінки з мобільних телефонів абонентів MTC, Київстар, life:) за тарифами операторів).
так и я не читал. просто в гугле забил поиск (главное указать сайт на каком искать), а потом поиск в пдфке.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Повідомлень: 6429
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 640 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 лис, 2020 01:35
Flamingo написав:
...обо работают не официально, но вполне платежеспособные - у обоих есть неплохие лимиты в Моне и "лайне", также в наличии авто и весьма не дешевая недвига...
Мне ПУМБ с оформлением кредитной карты не понравился. Многое зависит от менеджера, что он там заполнит в анкете на скоринг.
Я пришел в краматорское отделение. Между менеджером и мной — монитор (ужасная модель взаимодействия). Что он клацает одному всевышнему известно. А потом дают мне анкету на подпись для кредитного продукта, а там ряд пунктов (допдоход, наличие имущества и т. п.) не заполнено. Типа бомж с офтрудоустройством пришёл за кредиткой. Начинаешь возмущаться, "кура" давай лапшу на уши вешать, что кредит без залога и смысл указывать про имущество.
А в общей анкете банка таких пунктов нет...
Поэтому банк про платоспособность Ваших знакомых мог просто не узнать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2634
З нами з: 08.03.18
Подякував: 276 раз.
Подякували: 382 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
ol_zy
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор