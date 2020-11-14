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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2631263226332634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:42

  clientage написав:
  Flamingo написав:а оно во как получилось...

хмм, не хорошо получилось :(
Это именно через Ясно?
Бо там, похоже, реально заранее лимит говорят, а не просто замануха

Не в наших краях нема ясно - обычную свою рефку кидал им а они уже дальше с пумбой обЧались сами
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:29

Re: ПУМБ

  vitaliy_berdinskikh написав:Внизу страницы длинный список телефонов разных мобильных операторов.

Я ж писал в том посте о них строкой выше.
Только киевский (044) и три мобильных.

Речь (еще строкой выше) шла о том, что я на страницах ПУМБа упомнания про 490 не нашел
При этом номера 490 я сейчас нигде на сайтах ПУМБа не обнаружил.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:40

Re: ПУМБ

  cohan написав:ВСЕ трехзначные номера ПЛАТНЫЕ для звонящего,

Нет.
Навскидку, Укрсиб - горячка 729.
101, 102, 103 и т.д.
Разные службы такси (именно с трехзначным номером).
Уверен - список намного больше.

Вроде как делать короткий номер платным для звонящего - исключительно желание владельца (пользователя) номера, разве нет?

Четырехзначные тоже вроде так.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:45

  Aktus написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Внизу страницы длинный список телефонов разных мобильных операторов.

Я ж писал в том посте о них строкой выше.
Только киевский (044) и три мобильных.

Речь (еще строкой выше) шла о том, что я на страницах ПУМБа упомнания про 490 не нашел
При этом номера 490 я сейчас нигде на сайтах ПУМБа не обнаружил.

плохо ищите
https://about.pumb.ua/Content/CmsFile/ua/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0__%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0__280314.pdf
https://about.pumb.ua/ru/presscenter/news/item/1079-dzv-nki-z-mob-lnikh-do-tsentru-obslugovuvannya-kl-nt-v-pumb-teper-bezkoshtovn
з.ы. кстати это номер для лафа (новость от 2012 года, т.е. уже может и нет), для остальных по тарифам операторов.
Востаннє редагувалось ol_zy в Нед 15 лис, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:47

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Не в наших краях нема ясно


Так кешбек за комуналку має йти не тільки в Ясно, але й через інші більш популярні сервіси.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 01:06

Re: ПУМБ

  klug написав:вирішувати свої питання з банкою за випадковими номерами з Інтернету, яких немає на сайті, все ж не найкраща ідея.

Нагадаю, що я спочатку отримав СМС від ПУМБа, яку вже процитував:
  Aktus написав:После активации карты ВсеМожу ПУМБ присылает среди кучи прочих такое СМС:

Shanovnyi kliente, vam vstanovleniy noviy osnovnyi kontaktniy telefon. Bank PUMB. Kontakt-centr 490 abo +38 044 290 7 290


Куди клієнт має телефонувати після такої СМС, враховуючи, що дзвінки на київські міські номери у нього платні?
І так, досвід по Укрсибу теж вплинув.

Ну не розумію я, як можна зробити окремий короткий номер для контакт-центру - зазвичай це робиться для зручності клієнтів, але не лише навмисно зробити його платним для них, а ще й пропонувати в СМС лише його (а не мобільний) і не попереджати про платність.
Виглядає як запланований обман клієнта. Банком!

Шукати номери по сайту банку я почав після сюрпризу з платним 490.
І знов нагадаю - згадки про 490 не знайшов.

Прочитав зараз новину 2015 року про відмову ПУМБа від номера 0-800. Вже не здивувався.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 01:24

  ol_zy написав:плохо ищите

Не, ну вычитывать подвалы в пдф-ках с отчетами 2014 года про пертурбации в наглядовой раде я конечно не стал. :)

И "новость" из 2012-го пропустил, а она интересна. Были тогда времена в Донецке.
Новость от 2015-го, про которую вспоминал выше - показательна. Как меняются времена...

кстати это номер для лафа (новость от 2012 года, т.е. уже может и нет), для остальных по тарифам операторов.

В той пдф-ке от 2014-го:
490 (дзвінки з мобільних телефонів абонентів MTC, Київстар, life:) за тарифами операторів).
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 01:29

  Aktus написав:
  ol_zy написав:плохо ищите

Не, ну вычитывать подвалы в пдф-ках с отчетами 2014 года про пертурбации в наглядовой раде я конечно не стал. :)

И "новость" из 2012-го пропустил, а она интересна. Были тогда времена в Донецке.
Новость от 2015-го, про которую вспоминал выше - показательна. Как меняются времена...

кстати это номер для лафа (новость от 2012 года, т.е. уже может и нет), для остальных по тарифам операторов.

В той пдф-ке от 2014-го:
490 (дзвінки з мобільних телефонів абонентів MTC, Київстар, life:) за тарифами операторів).

так и я не читал. просто в гугле забил поиск (главное указать сайт на каком искать), а потом поиск в пдфке.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 01:35

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:...обо работают не официально, но вполне платежеспособные - у обоих есть неплохие лимиты в Моне и "лайне", также в наличии авто и весьма не дешевая недвига...
Мне ПУМБ с оформлением кредитной карты не понравился. Многое зависит от менеджера, что он там заполнит в анкете на скоринг.

Я пришел в краматорское отделение. Между менеджером и мной — монитор (ужасная модель взаимодействия). Что он клацает одному всевышнему известно. А потом дают мне анкету на подпись для кредитного продукта, а там ряд пунктов (допдоход, наличие имущества и т. п.) не заполнено. Типа бомж с офтрудоустройством пришёл за кредиткой. Начинаешь возмущаться, "кура" давай лапшу на уши вешать, что кредит без залога и смысл указывать про имущество.
А в общей анкете банка таких пунктов нет...

Поэтому банк про платоспособность Ваших знакомых мог просто не узнать. :(
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