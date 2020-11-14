Куди клієнт має телефонувати після такої СМС, враховуючи, що дзвінки на київські міські номери у нього платні? І так, досвід по Укрсибу теж вплинув.
Ну не розумію я, як можна зробити окремий короткий номер для контакт-центру - зазвичай це робиться для зручності клієнтів, але не лише навмисно зробити його платним для них, а ще й пропонувати в СМС лише його (а не мобільний) і не попереджати про платність. Виглядає як запланований обман клієнта. Банком!
Шукати номери по сайту банку я почав після сюрпризу з платним 490. І знов нагадаю - згадки про 490 не знайшов.
Прочитав зараз новину 2015 року про відмову ПУМБа від номера 0-800. Вже не здивувався.
Flamingo написав:...обо работают не официально, но вполне платежеспособные - у обоих есть неплохие лимиты в Моне и "лайне", также в наличии авто и весьма не дешевая недвига...
Мне ПУМБ с оформлением кредитной карты не понравился. Многое зависит от менеджера, что он там заполнит в анкете на скоринг.
Я пришел в краматорское отделение. Между менеджером и мной — монитор (ужасная модель взаимодействия). Что он клацает одному всевышнему известно. А потом дают мне анкету на подпись для кредитного продукта, а там ряд пунктов (допдоход, наличие имущества и т. п.) не заполнено. Типа бомж с офтрудоустройством пришёл за кредиткой. Начинаешь возмущаться, "кура" давай лапшу на уши вешать, что кредит без залога и смысл указывать про имущество. А в общей анкете банка таких пунктов нет...
Поэтому банк про платоспособность Ваших знакомых мог просто не узнать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Так кешбек за комуналку має йти не тільки в Ясно, але й через інші більш популярні сервіси.
Ну во первых - как людям, которые и в банках ориентируются не очень - объяснить зачем им надо какая-то киевская контора ясно, которой, повторюсь, в наших краях нет. Во вторых, и в главных, а шо с того шо они офорлють карты по рефералке ясно поимеем из приветсвенного кишмыша мы с ними вообще и я лично в частности? А при моей рефералке я им чОтко обосновываю что и вы и я получим по сотену, а в ясно я так понимаю эта опция отсутствует. Ну и в третьих - ясно нужен для кишмиша за комуналь - моих товарищей он не особо интересовал - карту оба хотели для пользования налом 4 мес. И эта опция при просто рефералке (не ясно) имееЦЦо - то есть ясно что ясно тут не нужен был совсем
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0