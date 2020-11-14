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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:20

Получается, что нужно загасить кредитку до 30 декабря. А я сразу подумал, что до конца февраля. До конца февраля это грейс на снятие/переводы. Будьте внимательны и не провтыкайте. А с 1 января снова пускаем лимит в ход, ну или с 2-го, а то 1-го можно и начудить что-то не то с бодуна. :lol:
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:44

  Striker написав:Получается, что нужно загасить кредитку до 30 декабря. А я сразу подумал, что до конца февраля. До конца февраля это грейс на снятие/переводы. Будьте внимательны и не провтыкайте. А с 1 января снова пускаем лимит в ход, ну или с 2-го, а то 1-го можно и начудить что-то не то с бодуна. :lol:

Можно 31 декабря, т.к проведут уже январем.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:33

  Flamingo написав:
  clientage написав:А похоже с лимитом щас достаточно лояльно у банки, пробуйте :wink:

Ни фига :(. Двоим знакомым рефералил - обо работают не официально, но вполне платежеспособные - у обоих есть неплохие лимиты в Моне и "лайне", также в наличии авто и весьма не дешевая недвига - ну ладно пусть у одного кредитный рейтинг низковат - что-то в районе 380, но у второго - песТня - выше 540 - и обоим отлуп в лимите. Даже неудобно им в глаза теперь смотреть - я так им пумбу хвалил, а оно во как получилось... :evil:


Странно...
Мне, например, так легко, как здесь, кредитный лимит давно нигде не давали. Запросил 10 - 15 тыс., а в итоге "налили" по максимуму - 30! Теперь жалею, что не просил больше. :cry:
Anadonta
 
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