|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 08:20
Получается, что нужно загасить кредитку до 30 декабря. А я сразу подумал, что до конца февраля. До конца февраля это грейс на снятие/переводы. Будьте внимательны и не провтыкайте. А с 1 января снова пускаем лимит в ход, ну или с 2-го, а то 1-го можно и начудить что-то не то с бодуна.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Нед 15 лис, 2020 08:44
Можно 31 декабря, т.к проведут уже январем.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:33
Странно...
Мне, например, так легко, как здесь, кредитный лимит давно нигде не давали. Запросил 10 - 15 тыс., а в итоге "налили" по максимуму - 30! Теперь жалею, что не просил больше.
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:40
Re: ПУМБ
Приветствую! Планирую всеможу для комуналки. Если не дадут кр.лимит, можно ли закинуть свои и пользовать для кб? Или все проще и не дадут карту?
*******
|